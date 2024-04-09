《淚之女王》金智媛幕後照流出！「素顏亂髮、卡通宅T」嚇壞粉絲
南韓女星金智媛曾演出過《太陽的後裔》、《三流之路》等知名作品，近來搭擋金秀賢主演《淚之女王》，人氣再攀高峰。工作之餘，金智媛也不時在社群平台分享日常，先前曝光幕後花絮照，鄰家的清新模樣頓時掀起討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
金智媛先前在IG曬出《淚之女王》的幕後花絮照，讓粉絲一飽眼福，照片中能看到，金智媛身穿卡通圖片T恤，一頭黑色長髮還有點凌亂，素顏在路上露出招牌親和笑容，和劇中的女強人幹練形象完全不同，反差萌的鄰家可愛模樣頓時融化大批網友。
事實上，日前南韓演藝圈年度盛事之一的「第60屆百想藝術大賞」才公布完整入圍名單，金智媛雖然在《淚之女王》中的表現亮眼，但在羅美蘭、安恩真、嚴正化、李荷妮、林智妍等人的夾擊下，抱憾未能入圍戲劇類最佳女主角獎，而搭擋金秀賢則順利入圍戲劇類最佳男主角獎。
金智媛的美貌有目共睹，進來推特瘋傳各種金智媛被捕捉到的活動現場美照，只見她身穿黑色合身套裝，顯現玲瓏有致的好身材，白裡透亮的肌膚狀況更是好到不行，整個人看起來狀態絕佳，當她看到粉絲時也親民打招呼，立刻引發暴動，人氣超級高。
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