統一獅表明不想延賽！願出借台南球場 蘇泰安：可考慮大巨蛋
樂天桃猿主場桃園球場，昨（8）日經過中職聯盟、球員工會等多方人士勘查後，因為草皮生長狀況不佳，確定在4月16日、17日的比賽無法順利進行，統一獅領隊蘇泰安表示，「站在服務球迷立場，希望還是真的沒有球場後，再來協調延賽，大巨蛋、中南部球場都可能還有機會，先以一軍賽事為主。」
記者吳政紘/綜合報導
統一獅隊是在昨日聯盟以電話通知，無法順利在4月16、17日開打，因此，蘇泰安也透露當初希望樂天還是可以考慮大巨蛋，或是中南部球場，即便二軍也有賽事，還是可以改到其他球場，二軍部分可以協調。
由於獅隊在網路上也被球迷質疑「是否同意延賽」，蘇泰安表示：「我們還是希望比賽如期開打，畢竟也可能有很多球迷都已經安排好行程，臨時改掉也會造成不方便，如果需要，台南球場出借，我們當成客隊也行。」
此外，蘇泰安也透露，若可以，最近大巨蛋票房也不錯，可以考慮在大巨蛋比賽，獅隊部分也會配合。
中職聯盟預計在今天下午再跟樂天桃猿協調，獅隊也正在等待聯盟協商過程，若真的沒有球場可以比賽，也只能配合聯盟的作法。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁