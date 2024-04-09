快訊／戴維斯家暴案一審有罪確認！PLG聯盟處以禁賽到本季結束
戴維斯要被禁賽了！P. LEAGUE+聯盟 今（9）日針對新北國王球員戴維斯疑似毆妻家暴案件，近期經桃園地方法院判決一審有罪，聯盟依賽事章程召開紀律委員會，由東吳大學法律系教授李志峰、體育記者協會監事長王樹衡、立勤國際法律事務所所長劉韋廷及桃園所主持律師林鼎鈞等社會公正人士及跨領域專家組成。考量近年國內外職業運動類似案件及處理方式，依聯盟賽務規章，決議追加戴維斯禁賽至本季結束（含季後賽），並於G090 新北國王 vs. 福爾摩沙夢想家開始執行。
記者吳政紘/綜合報導
41歲的新北國王洋將戴維斯（Quincy Davis），去年因與前妻激烈爭執，鬧上警局，前妻也因為受傷提告。3月28日判決出爐，戴維斯依傷害罪判拘役30天，可易科罰金，可再上訴。根據法院判決內容顯示，戴維斯犯後態度不佳，並否認罪刑，顯然並未省思錯誤，因此從重判拘役30天。
不過PLG聯盟今天也公布，戴維斯因為一審有罪確認，戴維斯將禁賽到球季結束，連季後賽也無法上場，新北國王確定又迎來重擊。
戴維斯過去被視為「台灣英雄」，屢次代表台灣在國際賽有好表現，不管是亞錦賽、瓊斯盃等，都可以看到他的身影，「新台灣人」的形象，卻因為跟妻子離婚後，涉入家暴案而毀滅。
戴維斯是在去年5月12日與前妻發生口角衝突，由於前妻持有保護令，戴維斯被警方以現行犯逮捕，桃園地檢署以新台幣10萬元交保，偵結依傷害罪嫌起訴。日前PLG根據賽務章程第2章、第68條，已重罰戴維斯禁賽20場，罰款35萬，期滿後，因為戴維斯又被判一審有罪，因此被禁賽到季末。
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