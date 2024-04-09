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閣揆名醫都受害！早期肺癌開刀復發率達4成　國內核准新療法續命

▲肺癌是2021年台灣癌症發生率冠軍，閣揆陳建仁、柯文哲的名醫妻子陳佩琪等，都是肺癌早期病人。（示意圖／取自shutterstock）
▲肺癌是2021年台灣癌症發生率冠軍，閣揆陳建仁、柯文哲的名醫妻子陳佩琪等，都是肺癌早期病人。（示意圖／取自shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

肺癌是2021年台灣癌症發生率冠軍，其中約6500人為早期患者，例如閣揆陳建仁、民眾黨主席柯文哲的名醫妻子陳佩琪等，都是肺癌早期病人。根據國外最新研究，開刀前使用免疫藥物合併化學治療，相較於僅使用化療，前者經手術取下的組織，找不到癌細胞的比例，約為後者的4.5倍，此結果也為病人帶來更多希望。

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針對早期肺癌，台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，隨著近年政府大力推動肺癌篩檢，愈來愈多患者在早期便被診斷出來，存活率可望明顯提升，不過早期肺癌相對晚期存活率雖較高，卻有研究發現，早期肺癌的手術後復發率仍高達4成以上。

▲行政院長陳建仁。(資料照/行政院提供)
▲前副總統陳建仁在定期健檢發現罹患早期肺腺癌，術後痊癒。（圖／行政院提供）
黃俊耀指出，早期肺癌目前以手術治療為主流，成效雖佳，但復發率不低，因此針對高風險群如第2期、第3期A等可開刀的肺癌病人，會建議術前使用免疫藥物搭配搭配化療，術後再單獨進行免疫治療輔助。

根據美國腫瘤臨床醫學會2023年的研究，可進行手術的早期非小細胞肺癌患者，使用免疫藥物合併化療，相比術前僅接受前導性化療，會有較高的存活率；以4年存活率為例，合併治療存活率約67.1%，術前僅接受化療則為51.5%。

該研究並發現，在合併治療者中，近2成病人開刀取下的病理樣本未發現癌細胞，約為化療的4.5倍。

此外，根據最新版的美國癌症治療指引，在早期肺癌治療的建議療程中，已正式納入搭配免疫藥物的手術治療，而我國已於2024年2月核准可切除的非小細胞肺癌病人，開刀前可併用免疫藥物與化學治療，並可於開刀後單獨使用免疫治療，這也使台灣成為早期肺癌治療的領先國家。

黃俊耀表示，消滅腫瘤與提升患者存活率，一直是癌症治療2大目標，而從研究可見，使用免疫藥物搭配化療，對於早期肺癌病人達成此2目標有明顯助益。

黃俊耀指出，肺癌存活率想翻倍，創新治療不可或缺，此次免疫藥物取得新適應症，使早期肺癌治療選項得以擴充，也可望為患者帶來更多希望。

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