俄中邊境核輻射值劇升！ 中國官方靜音 網群嘲：俄爹？沒事了
俄國遠東城市哈巴羅夫斯克(Khabarovsk，或稱伯力)當局5日偵測到到該市一處工業區出現「輻射源」(radiation source)，並宣布該地區進入緊急狀態。由於地點距離中國黑龍江省僅一江之遙，許多中國網友相當關注，然而，中國官媒對邊境出現核輻射外洩卻無聲無息，讓大批網友紛紛開酸。
國際中心顏得智／綜合報導
俄國官媒《塔斯社》5日報導稱，哈巴羅夫斯克一處距離住宅大樓約2.5公里的高壓電塔附近，檢測到輻射值升高。報導引述俄羅斯消費者安全監管機構分局說法稱，目前尚沒有人因此受傷或受到輻射影響。並強調核輻射源已移走並被放置在保護容器中，運送至放射性廢物儲存地。
哈巴羅夫斯克當局隨後宣布進入緊急狀態，並表示未來數日將持續監測輻射值，並針對輻射源展開調查。
由於該地位處俄中邊境，更是在黑龍江上游地區，距中國黑龍江省僅一江之遙，約25公里遠，核輻射值升高，引發中國網友關注。
然而，中國官媒過去數日對於這起核輻射事件靜悄悄，中國官方以及黑龍江省當地政府也未有任何說法，消極態度引來中國網友憤慨，在網易號以及微博等社群紛紛開酸，「連俄羅斯的核輻射都不敢說一說？」、「又是核洩漏？什麼？是俄爹？那没事了」、「簡中，就是瞞著不提」。
直到今日，中國媒體《頂端新聞》才引述中國駐當地總領事館工作人員表示，當地對部分地區進行管制，居民生活沒有受到影響，也沒有影響到中國邊境，不過緊急狀態暫時沒有解除。領事館提醒中國居民不要前往限制區域活動。