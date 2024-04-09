八方雲集爆疑似食物中毒！市議員踢爆北投公館店是食安稽查累犯
北市食安風暴不斷！台北市衛生局證實，昨日接獲醫院通報，有4位民眾吃了「八方雲集」北投公館店的玉米濃湯和鍋貼後，出現嘔吐和腹瀉等症狀就醫治療。國民黨北市議員柳采葳今（9）日指出，八方北投公館店去年衛生局稽查就已經「不合格」，衛生局官網「食安專區」更出現大故障，呼籲台北市政府增設「府級食安官」來整合跨局處。
記者呂炯昌／台北報導
台北市長蔣萬安今日下午赴議會做施政報告，柳采葳質詢時表示，3到4月就爆發5件食安事件，這樣的食安環境讓大家非常擔心，八方雲集北投公館店早在去年12月稽查就已經發現「不合格」，衛生局限期10天內改善，店家也改善了，之後還是發生問題，在網路上惡名昭彰，是一家前科累累的店家，現在大家還是吃得到。
柳采葳直言，八方雲集北投公館店非單一個案，延平社子店、師大店也都稽查多次不合格，複檢之後合格，之後又不合格，在稽查合格、改善之間無限循環，根本是在消耗機層稽查人力，業者只要在稽查時合格，詢問這樣的連鎖店管理是否有出現問題？
蔣萬安回應說，稽查都是無預警，也會針對列管，下次稽查無預警，若發現有違規會限期改善，若改善不成就開罰。是否要第一時間發現違規就即刻罰鍰或停業，這都可以討論，但是若致重傷、致死，一定要求勒令停業，食物中毒勒令停業不一定要6人，也許2人或3人，門檻可以修正。
柳采葳質疑北市沒有立即資訊揭露，衛生局官網「食安專區」出現大故障，疏失非常大，市府食安官在柯市府任內被降級，詢問第三位副市長是否應選擇有公衛、食安背景的人選。蔣萬安則回應，可以朝這個方向前進。