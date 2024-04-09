顧立雄非軍方背景為何能接國防部長？黃揚明爆：賴清德為1事報恩
準總統賴清德的內閣人事今（9）日被媒體曝光，傳出國安會秘書長顧立雄將擔任國防部長，由於顧立雄非軍方背景，因此引發討論。對此，資深媒體人黃揚明爆料，有傳言指出選前的衛星國家級警報就是國安會主導的，顧立雄接任國防部長，其實是賴清德為了報恩。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明今日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，國安團隊名單「測風向」的機會比較大，顧立雄被傳出要擔任國防部長的消息，已經傳好久了，從2022年就開始了，這代表一直都有人在幫顧立雄爭取。
黃揚明表示，顧立雄能否接任國防部長，第一個觀察重點是，國安團隊系統其實是要經過美國同意的；第二、賴清德其實對顧立雄有報恩成分，一直有個傳言，「選前的衛星國家級警報就是國安會主導的」，在那之後，雖然軍方馬上把發布國家級警報的SOP改掉，不過該警報肯定對選情是有幫助的，「如果真的是國安會主導，那顧立雄出任國防部長有甚麼不對？」
黃揚明指出，顧立雄會被內定出任國防部長，一方面是後續潛艦國造的處理，因讓海軍出身的李喜明、黃曙光來做是圖窮匕見、太明顯了，不如就讓文人部長主導；另外，就是要處理美國軍購，如果顧立雄擔任國防部長，那就是由美國人主導，延續蔡英文任內的聽話模式。