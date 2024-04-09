台籃也開啦！史上首次 台灣運彩開盤T1職籃大巨蛋賽、能單場投注
台灣頂級職業籃球聯賽T1聯盟本週末於台北大巨蛋開打，台灣運彩首度開盤。大巨蛋啟用以來話題不斷，首次的籃球賽事規劃多達1.5萬個座位數，趁著大巨蛋話題新鮮，台灣運彩搭上此波熱潮，規劃就新北中信特攻與臺北戰神於4/13(六)及4/14(日)二場賽事提供單場投注，盼能吸引更多人關注並支持台灣籃球的發展，共同與台灣職業籃球寫下嶄新的紀錄。
記者廖聿偉/綜合報導
台灣運彩預計將於在兩場在大巨蛋的賽事開放單場投注，包含讓分、不讓分、大小、單雙等4種玩法。實際投注內容以台灣運彩賽事表為準。
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)秘書長陳煥捷表示，在SBL假球風波之後，台灣運彩願意開放職籃投注，對於台灣籃壇有正面形象的提升，代表台灣運彩相信職籃的公信力。未來也期盼台灣運彩能提供PLG和T1聯盟例行賽、季後賽的投注，造福廣大的球迷和彩迷。
而根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，本季中信特攻與台新戰神交手過5次，全部都是中信獲勝，戰神隊史還沒贏過特攻。而國際盤的部分，中信特攻讓分盤共3勝2敗。
T1大巨蛋的兩場賽事，根據CSDA分析師推估，台灣運彩首戰開出的讓分盤，應該在中信讓分7.5-11.5這個區間，全場大小分盤大約落在170分附近。
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