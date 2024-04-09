因應鋼品低排碳需求！中鋼第二熱軋工場導入扁鋼胚出爐程控系統

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王錫欽說，熱軋工場計有加熱爐、粗軋、精軋、盤捲等主要製程，為達到高效率生產模式，中鋼常態以3塊扁鋼胚，分別在產線上不同製程階段進行軋延，且扁鋼胚因應鋼種、尺寸及軋延速度等因素，使得鋼胚前後彼此會有不同間距。
此外，扁鋼胚於加熱爐加熱至攝氏1200度出爐後，高溫鋼胚表面接觸空氣，會快速氧化生銹，熱軋工場設置高壓除銹系統，在各主要軋延階段執行鋼胚噴水除銹作業，以確保鋼材表面品質符合客戶需求。
熱軋工場高壓除銹系統的主要用水設備為粗軋除銹器及精軋除銹器，過往須啟動4台泵浦來驅動除銹器噴水，中鋼近年依碳中和路徑規劃加大力度推動減碳，經現場工程師創意發想，修改原製程電腦採用的扁鋼胚「固定間距出爐」程控軟體，並導入智慧化技術創建「智慧動態間距出爐」模組，不僅精準掌控扁鋼胚在產線各除銹器噴水位置的時間點，也將最大用水量的粗軋除銹器與精軋除銹器錯開噴水，降低並平滑化產線尖峰用水，達到成功減用1台泵浦的節能目標。
王錫欽指出，中鋼除了將智慧動態間距出爐程控模組平行展開至其他適用軋鋼廠外，更進一步針對不同鋼種設計不同控制條件，以優化及擴大降本減碳效益，實踐中鋼「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之新願景。