「這姓氏」訂位總是出錯！她取餐見紙上1字傻眼 一票苦主爆共鳴
較少見的姓氏在訂位時常發生烏龍，就有一名翁姓女網友抱怨，她日前打電話訂餐，已經特別講明自己姓「富翁的翁」，沒想到對方還是聽錯，她到現場找不到預定餐點，無奈地改問店員「有姓郭的嗎？」這才順利找到訂餐，並感嘆「沒關係，我習慣了！」貼文曝光後，隨即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日上午在臉書社團「爆怨2公社」中發文，她表示打電話到餐廳訂餐時，明明就說自己的姓氏是「富翁的翁」，取餐時服務人員卻一頭霧水，找不到翁小姐的訂餐。直到原PO無奈地問「那有姓郭的嗎？」這才成功找回餐點，核對完內容物後付錢走人，這個用餐插曲也讓原PO嘆：「沒關係的，我習慣了，但還是想爆怨一下。」
貼文曝光後，不少網友都傻眼直呼「耳朵怎麼了，都已經說富翁的翁了」、「不是所有富翁都姓郭啊」、「我都說不倒翁的翁」、「姓翁真的常被聽錯」。也釣出其他苦主透露「我講電話也很常這樣～詹小姐變張小姐」、「我朋友姓翟，從來沒有店員寫對過，索性她之後訂位都講姓黃、姓李、姓陳」。
擁有特殊姓氏「商」！她曝困擾
過去也曾有一名姓「商」的女網友抱怨，由於「商」姓在全台灣不到2000人，因此她在訂位時常被店員搞混，到了餐廳現場才發現查不到訂位，一堆人誤以為是「張小姐」。甚至她還因此在求學階段常被老師關注，尤其第一次點名都會被問「為什麼姓商，是因為祖先嗎？」導致後來上課常被cue。
但商小姐也分享姓氏特別的好處，她某次打工時幫客人點錯餐，對方氣得要去客訴，問到她姓氏時，她直接回「姓商啊」，讓該名客人瞬間聽不懂，只能默默不說話，她因此逃過一劫。