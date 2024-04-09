新光金轉盈首季賺逾30億！外資回補2.57萬張 躍第3大買超個股
新光金控今（9）日公布今（2024）年3月自結稅後盈餘39.81億元，不僅連2個月獲利，累計稅後盈餘也由虧轉盈，累計第1季稅後獲利30.47億元，每股稅後盈餘（EPS）轉正有0.2元。同時，外資今日也回頭買超新光金逾2.57萬張，不僅居外資買超第3名個股，也是金融股之首。
記者顏真真／台北報導
由於新光金去（2023）年合併稅後淨損73.2億元，累計每股稅後虧損0.48元，董事會通過今年普通股、甲種特別股、乙種特別股不發放股利。至於今年獲利表現，新光金1月自結稅後虧損22.49億元，每股稅後虧損0.15元，主要是旗下主要子公司新光人壽1月虧損30.84億元。不過，2月新光金由虧轉盈，單月自結稅後盈餘13.16億元，累計稅後虧損縮小至9.34億元，每股稅後虧損0.06元。
不過，新光金今日公布今年3月最新獲利表現，3月稅後盈餘39.81億元，連續兩個月獲利，累計前3月、第1季稅後也賺了30.47億元，累計每股稅後盈餘有0.2元。
就各子公司3月獲利表現來看，新光人壽3月自結稅後盈餘29.01億元，累計第1季稅後盈餘4.13億元、EPS為0.05元；新光銀行3月自結稅後盈餘6.43億元，累計前3月稅後盈餘16.77億、EPS為0.34元。新光金保代單月自結稅後盈餘0.1億元，累計前3月稅後盈餘 0.23億元、EPS為23.28元。
至於新光投信今年3月稅後盈餘0.09億元，累計前3月稅後盈餘0.24億元、EPS為0.61元；元富證券3月稅後盈餘4.32億，累計前3月稅後賺10.02億元、EPS為0.62元。
新金光3月獲利表現亮眼，外資今日也回頭買超新光金逾2.57萬張，就外資今日買超前10名個股來看，新光金排第3，外資買超第1名個股是中鋼有5.62萬張，第2名是友達4.75萬張。而外資買超前10名個股中，有4家都是金融股，又以新光金居冠，再來是開發金，買超2.44萬張，國泰金1.78萬張，元大金1.39萬張。