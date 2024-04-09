黃子佼涉性侵、不雅影片風波！蔣萬安：下架代言資訊、不再合作
藝人黃子佼2023年深陷MeToo風波，遭指控性騷擾、性侵，檢方在搜索時牽扯出案外案，竟查獲7部未成年不雅影片， 並發現黃子佼是「台版N號房」偷拍論壇的高級會員，引發各界撻伐。由於黃子佼曾幫北市府代言，台北市長蔣萬安今（9）日表示，即刻下架黃子佼代言資料，並宣布不再與黃子佼合作。
記者呂炯昌／台北報導
台北市長蔣萬安今日下午赴議會做施政報告，並備詢。民進黨市議員陳慈慧質詢時表示，檢方發現黃子佼是偷拍論壇會員，並持有未成年少女不雅影片，衛福部6日公告黃子佼的行為違反兒少性剝削條例，基於對兒少性剝削零容忍，宣布未來不再與黃子佼有業務上往來，詢問認同衛福部的作法嗎？蔣萬安表示，對於這樣（兒少性剝削）的行為市府各局處今天也都下架相關的資訊。
陳慈慧追問2022年上任以來有跟黃子佼有任何合作的案件嗎？蔣萬安表示，各局處應該是沒有，都是之前。陳慈慧希望北市府公開表示不與黃子佼有公開的往來，蔣萬安承諾，「可以，對於兒少性剝削條例絕對零容忍，下架、譴責絕對沒問題。」
民進黨議員洪婉臻質詢時舉出藝人NONO（陳宣裕）、炎亞倫、黃子佼、陳建州涉及性騷事件，詢問北市府能接受這些人能擔任北市局處的形象代言人嗎？蔣萬安說，「不能」，不會再跟這些演藝人員有合作或請他們代言。
※【NOWnews 今日新聞
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