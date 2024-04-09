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黃子佼涉性侵、不雅影片風波！蔣萬安：下架代言資訊、不再合作

▲藝人黃子佼涉性侵、不雅影片爭議，台北市長蔣萬安承諾不再與爭議藝人合作。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.09）
▲藝人黃子佼涉性侵、不雅影片爭議，台北市長蔣萬安承諾不再與爭議藝人合作。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.09）

記者呂炯昌／台北報導

藝人黃子佼2023年深陷MeToo風波，遭指控性騷擾、性侵，檢方在搜索時牽扯出案外案，竟查獲7部未成年不雅影片， 並發現黃子佼是「台版N號房」偷拍論壇的高級會員，引發各界撻伐。由於黃子佼曾幫北市府代言，台北市長蔣萬安今（9）日表示，即刻下架黃子佼代言資料，並宣布不再與黃子佼合作。

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台北市長蔣萬安今日下午赴議會做施政報告，並備詢。民進黨市議員陳慈慧質詢時表示，檢方發現黃子佼是偷拍論壇會員，並持有未成年少女不雅影片，衛福部6日公告黃子佼的行為違反兒少性剝削條例，基於對兒少性剝削零容忍，宣布未來不再與黃子佼有業務上往來，詢問認同衛福部的作法嗎？蔣萬安表示，對於這樣（兒少性剝削）的行為市府各局處今天也都下架相關的資訊。

陳慈慧追問2022年上任以來有跟黃子佼有任何合作的案件嗎？蔣萬安表示，各局處應該是沒有，都是之前。陳慈慧希望北市府公開表示不與黃子佼有公開的往來，蔣萬安承諾，「可以，對於兒少性剝削條例絕對零容忍，下架、譴責絕對沒問題。」

民進黨議員洪婉臻質詢時舉出藝人NONO（陳宣裕）、炎亞倫、黃子佼、陳建州涉及性騷事件，詢問北市府能接受這些人能擔任北市局處的形象代言人嗎？蔣萬安說，「不能」，不會再跟這些演藝人員有合作或請他們代言。

▲民進黨台北市議員洪婉臻質疑北市府社會局對於凱凱案的通報明顯失職。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.09）
▲民進黨台北市議員洪婉臻質疑北市府社會局對於凱凱案的通報明顯失職。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.09）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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