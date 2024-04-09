黃子佼持未成年性影像延燒　綠委要求成立數位性暴力專責單位

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林岱樺指出，目前是數位化時代，對於無正當理由持有兒童或少年的性影像，政府應立即著手規劃「數位性暴力專責單位」，並經檢舉立即採取封台的作法，讓台灣無法繼續播出；性私密影像恐嚇被害人之案件，更應另外立法處理，以網路具有高傳播性，若不立即為強制處分，只會使被害人權利受擴大侵害。
林岱樺認為，現今司法及偵查量能遠遠不足以應付及面對目前數位性暴力等案件，再加上這類型數位犯罪屬於新興模式，呼籲警政署應投入更多專業資源和資訊網搜訓練，同時加強偵查人員具備「性平專業知識」與「數位偵查能力」的專責人員，強化「113諮詢專線」服務品質與量能、建置完成被害人通報系統及被害人保護服務資源。
林岱樺進一步表示，針對侵害兒少罪犯（性侵犯）應立即建立資料庫，同時列入長期追蹤、防止重複犯罪，對於獄中對兒少犯罪行為者，更該進行「心理諮商」或是「精神治療」，並同步參考其他國家對兒少性侵害、剝削法律，強制心理治療；同時更應該重罰於社群媒體、傳統媒體或廣播電視散播性侵兒少影片者。
林岱樺提到，性騷擾、性侵害都是零容忍，對於兒少性剝削更是「絕對零容忍」，除了進行修法或是投入數位偵查人力主動偵查之餘，教育部針對校園性平教育更應該落實強化，讓所有學童能夠理解並勇於說「不」與「揭發」。