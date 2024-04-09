台、日科博館締結姊妹館 驚心洞波特展明年赴日巡迴展

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本國立科學博物館長篠田謙一相當重視這次雙方簽約，今年11月將派古生物研究員木村由莉（Yuri Kimura）到台灣參加第5屆台灣科學節，在台中科博館有專場演講、科學教育演示；他也對4月3日台灣花蓮大地震表達關心。
科博館長焦傳金是8日率館內科學發展傳播中心、媒體中心赴日進行5天訪問，除與日本國立科學博物館簽署MOU，也至日本科博館位於筑波研究中心的古生物、人類學、植物標本蒐藏庫深入取經，該中心登錄典藏500萬件以上標本，為日本數量之最。
日本科博館目前推出「大哺乳類展3」特展，副館長真鍋真表示，館內的特展、常設展約2萬件標本，每一季固定更新特展，「大哺乳類展3」以最新的分類學概念呈現，帶給觀眾與時俱進的科學新知。
科博館長焦傳金說，「大哺乳類展3」特展讓他最震撼的是一件高166公分、寬130公分的藍鯨心臟複製品，以及鯨偶蹄目的複胃、河馬的胃，難得一見，觀眾能近距離觀察，值得推薦。
這次赴日大幅拓展台日科學交流，焦傳金也分享好消息，目前正在台灣科博館展出的《驚心洞波：黑洞暨重力波特展》去年6月開展，目前已突破25萬人次觀眾欣賞，今年4月21日正式卸展，明年將赴日進行一連串巡迴展，包括2025年4月，大阪暌違55年再度舉辦萬國博覽會 （Osaka Expo），《驚心洞波》將移展至大阪科學館開啟日本巡迴展序幕。