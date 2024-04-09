路跑／長跑新星不破聖衣來睽違1年5個月回歸！5千公尺賽女子組第1
不破聖衣來睽違1年5個月回歸！不破聖衣來於2022年在10,000公尺賽中跑出日本史上第3的成績後，被期待能為日本在國際賽拿下佳績，不過後續恥骨部位遇傷久久未能出賽。直到7日才睽違1年5個月首度參與國士館大學舉辦的比賽，在男女混合的5,000公尺賽中跑出16分32秒92的成績位居第3名，是女子選手中的第1位。
記者林之越/綜合報導
不破聖衣來在大一時，代表拓殖大學參與全日本大學馬拉松接力賽，在比賽中狂奔連續超過6人，一路從第9名追至第3名後在網路上爆紅，後續更在2022年的比賽中，以30分45秒21的時間完成10,000公尺比賽，寫下日本史上第3紀錄。
然而，她之後因為阿基里斯腱疼痛而缺席部分比賽，雖然在2022年秋天在日本關東田徑錦標賽、全日本大學馬拉松接力賽中復出，並且拿下不少區間賞，但隨後再度在2022年8月至11月間，又因恥骨部位發現疲勞性骨折，因此暫停出賽。
相隔1年5個月後，不破聖衣來才終於在7日回歸，參加了國士館大學舉辦的比賽，並在男女混合的5,000公尺賽中跑出16分32秒92的成績位居第3名，是女子選手中的第1位。同時，也成功跑出了日本關東田徑錦標賽10,000公尺賽的配速（17分10秒）。
不破聖衣來現年20歲並就讀大三，雖然飽受傷病困擾，但在去年12月受訪時曾表示，自己仍然很想幫拓殖大學出賽，並跑出自己最好的成績，直到大學畢業為止。
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