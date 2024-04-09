新加坡科技業陷寒冬！僅「這些工作」逆風成長 年薪漲逾一成
新加坡蟬聯世界生活成本最貴國家，雖然人均薪資也是遠高於其他亞洲國家，但科技業陷入困境，多個職缺下調薪資，僅有少數工作的薪資不減反增，例如資料科學家是所有職位中漲幅最多，達11.3%，足見公司仍打算留住珍貴人才。
國際中心賴正琳／綜合報導
《CNBC》報導，資料科學家年薪漲逾1成，另外還有3個職位也上調薪資，分別為系統分析師（8.27%）、網路安全工程師（8.24%）和品質保證專員（8.01%）。至於資料科學家薪酬的激增原因，可歸因於「人們對生成式人工智慧的興趣日益濃厚」。該報告還指出，由於亞太地區網路攻擊增多，以及組織「優先考慮網路安全措施」，網路安全工程師的薪資也上漲。
IBM上個月發布的2024年X-Force 威脅情報指數，亞太地區是2023年第3大目標地區，其中惡意軟體和網路釣魚是最嚴重的事件，詐騙案件更是層出不窮。
雖然有少部份職缺調漲薪資，但大部份科技業職務都下降薪水。2023年新加坡軟體工程師的薪資平均下降0.99%，而解決方案工程師和遊戲工程師的薪資也分別下降了5.69%和6.66%，區塊鏈工程師的薪資則下降了5.41%。
事實上由於全球經濟疲軟，近1200家科技公司、超過26萬名員工失業，今年公司為了節省成本，將利用跨國和遠端招聘來節省成本。