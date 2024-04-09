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攻暑假國旅旺季商機！阿里山林鐵拚7/1全線通車　栩悅號5月先營運

▲阿里山林業鐵路，預計今年7月1日恢復全線通車。圖為阿里山祝山車站。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）
▲阿里山林業鐵路，預計今年7月1日恢復全線通車。圖為阿里山祝山車站。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

記者林莞茜／綜合報導

阿里山林業鐵路自2009年莫拉克風災、2015年杜鵑颱風侵襲中斷至今，農業部林業及自然保育署表示，經過3年多復建工程，全線軌道已鋪設完成，預計今年7月1日恢復全線通車，並宣佈將投入66億元經費打造大阿里山觀光軸帶。此外，全新車廂栩悅號、福森號也將陸續加入營運。

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根據規劃，由舊車廂改建的栩悅號將在5月加入營運，提供60個座位，以國產材紅檜與台灣扁柏打造的全新列車「福森號」則在7月中加入營運，共有78個座位，阿里山林鐵副處長周恆凱指出，福森號已委由旅行社以套裝行程經營，預計最快下月公布相關行程。

農業部林業及自然保育署日前宣布啟動「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫 (第一期113-116年)」，以阿里山鐵路百年文化歷史與建設為基礎，就林業、交通、部落、產業、步道、農村再生、地方創生等面向與阿里山相關機關共同研議，於「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」願景下，攜手相關部會，共同形塑大阿里山地區形塑為台灣山林瑰寶。藉由阿里山林業鐵路及軸帶亮點建設，串聯區域軌道與交通路網，縫合遊憩網絡，打造國際級遊憩景區，帶動地方聚落發展。

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