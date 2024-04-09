李多慧深夜曬蜜大腿！粉絲見「超香角度」暴動：深藏不露
南韓啦啦隊女神李多慧近來離開樂天女孩，轉戰小龍女啦啦隊，扛下隊長一職，依舊電力十足，還開辦見面會，吸引粉絲力挺，她也不時會在IG上更新美照，沒想到蜜大腿竟意外掀起網友熱議，認為她「深藏不露」。
記者吳昕蓓／綜合報導
從照片中能看到，李多慧自在地躺在沙發上滑手機，穿著over size毛衣的她露出一雙白皙蜜大腿，讓網友忍不住驚呼：「哇！ 深藏不露，可以改一下制服不要深藏不露，該瘦的瘦，該有的有，是最理想的，還不高不矮剛剛好...照片怎麼會發出香味」。
然而也有網友不認同，意外掀起論戰，認為拍攝的角度太誇張，「如果她不是叫李多慧，這個角度的臉跟腿真的不行耶，不是蜜臀也不是蜜大腿，就是很粗壯 （死亡角度），今天換成哪個偶像這個腿就被罵爆了，為什麼要這麼捧，這個角度超級無敵死亡」。
事實上，李多慧跳槽到味全龍，外界最關心的就是挖角價格，日前她回到韓國登上人氣節目《卓spatch》，被主持人卓在勳問到味全龍簽約價格，「有傳聞說妳收了1兆簽約金（約236.9億元台幣）簽約金」，也讓她慌忙澄清：「絕對沒有！」
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