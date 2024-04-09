巨人鄧愷威中繼主投3.1局失2分 總教練給肯定大讚：他拯救了我們
旅美台將鄧愷威，在今（9）日迎來在舊金山巨人的第2次登板，前3個半局無失分且完成2次三上三下，可惜9局上續投破功，最終主投3.1局僅被敲3支安打失2分。巨人總教練Bob Melvin賽後表示，球隊需要投手吃局數，認為鄧愷威投的不錯，拯救了球隊。
記者林之越/綜合報導
巨人隊在前5局結束以1：6大比分落後，6局上派出鄧愷威登板投球，前3個半局僅被敲出1支安打，且前半段完成6上6下的好投。直到9局上第2次面對中心打線才遭到破解，先是投出觸身球接連被Jesse Winker、Lane Thomas敲出安打，並再次投出保送形成滿壘局面後，遭到巨人隊換下場。
賽後巨人總教練Bob Melvin表示，當時先發、牛棚都接連遭失分，急需有投手幫忙吃局數，因此對於鄧愷威的表現給予讚賞，並說道：「他救了我們，我覺得他投得不錯。」
對此，鄧愷威自己也表示，相比於大聯盟初登板，本日上場的心情比較穩定，也比較習慣在大聯盟投球的感覺了。即便對於最後一局表現不太滿意，但也認為自己在把球投進好球帶之中有所提升，可能是由於太久沒有上場，所以在比賽後半段動作才會有點不穩定。
鄧愷威本季目前共出賽2場，主投6.1局，被打7支安打失5分，投出6次三振，自責失分率下修到7.11。
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