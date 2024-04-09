花蓮強震多棟樓坍塌倒塌！地震險最新理賠曝光 15戶全損2550萬
花蓮近海4月3日上午7時58分發生規模7.2強震，造成包括「天王星大樓」等多樓大傾斜倒塌，金管會今（9）日也公布「住宅地震險」最新理賠統計，目前共有472戶的保戶房屋受損，有15戶全損，其中「天王星大樓」就有12戶，理賠金額包括住宿費20萬及保險金150萬元，總計2550萬元。
記者顏真真／台北報導
金管會保險局副局長林志憲指出，根據住宅地震保險基金初步評估，截至4月8日止，保戶房屋受損有472戶，其中確定全損有15戶，並已獲理賠，其中「天王星大樓」保戶有12戶，其他尚待保險公司進行勘估。
在472保戶房屋受損部分，共有15家產險公司承保，全損15戶由4家產險公司承保，其中15戶全損理賠金額包括住宿費20萬元及保險金150萬元，總計理賠金額2550萬元。
至於民進黨立委郭國文呼籲修改法規，提高地震險理賠上限150萬元，林志憲表示，還要再研議，還要綜合評估整體損失、民眾移轉風險的需求、保戶負擔能力等因素。同時，超過保額150萬元的部分，目前已有商業保險可補足，包括擴大型地震險可供選擇。
對於住宅地震險是否應比照汽機車強制險？林志憲表示，強制險是責任險，主要是強制保護第三人，為汽車事故所致傷害死亡而獲迅速保障，而且是無過失的責任險，但地震險是個人的財產相關，依自身需求來做投保，不是公益性的，性質是不一樣的。