保瑞接手美國藥廠！盛保熙親赴當地 4月起正式併入營收
保瑞藥業（6472）公告3月自結合併營收為新台幣7億5000萬元，累計今（2024）年第一季自結合併營收約新台幣28億元5000萬元，另董事長盛保熙已在8日與管理團隊親赴美國明尼蘇達州，歡迎美國百年藥廠Upsher-Smith正式加入保瑞集團，自4月起將併入營收。
記者林志怡／台北報導
保瑞表示，雖旗下安成藥業自去年4月起已不再代理銷售低毛利之癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg，造成第一季營收較去（2023）年略有減少，但第二季起的毛利率表現皆比第一季提升10個以上的百分點，且全年EPS為台股生技公司中最高的30.20元來看，是正確營運策略。
此外，保瑞指出，3月全球委託代工CDMO業務出貨排程回穩，使得營收較2月增加約13%。在全球市場銷售業務方面，旗下主攻保健營養原料的晨暉生技與亞洲市場藥品、保健品銷售的保瑞聯邦之合併營收亦較上月成長約23%，各項業務開發皆依既定計畫持續進展中。
美國市場銷售業務方面，保瑞表示，因安成藥業胃食道逆流產品Dexlansoprazole有新廠家加入市場，整體市場價格相對應有所調整，使得營收較上月減少，但此一新進廠家所造成之影響多已於3月反映，後續市場應可趨於穩定。
保瑞也提到，上周宣布正式完成旗下第一個美國併購案交割後，董事長盛保熙亦於8日親率管理團隊前往美國明尼蘇達州，歡迎美國百年藥廠Upsher-Smith正式加入保瑞集團。