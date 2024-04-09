搶攻母親節商機 新天地推「顏喜攻略御膳」巴結媽咪

母親節腳步近，為搶食高達500億元的母親節聚餐大餅，餐飲業者無不卯足勁推出母親節大餐。宴會龍頭新天地餐飲集團動作快，精心挑選帝王蟹、龍蝦、海石斑、花膠、鮑魚、蹄膀等頂級食材，端出「顏喜攻略」母親節御膳盛宴，將經典台式美味轉化為視覺與味覺兼備的宮廷盛宴，最能表達對母親滿滿的感恩心。
記者金武鳯/台中報導
尤其，2025年為閏年，主廚在套餐中貼心特製「福壽蹄膀麵線」，更符合傳統遇閏年以豬腳為父母添壽的習俗。《顏喜攻略御膳》共有六人與十人套餐，方便消費者選擇。4月30日前完成訂位，可獲得三重驚喜好禮：哈根達斯冰淇淋、精選紅酒及實用的海灘墊折疊購物袋。這份獨特的美食體驗，除了在台中三間新天地旗下宴會廳供應，台北、台南的《雅悅會館》以及彰化的《唯愛庭園》也將同步呈獻。
新天地高檔鍋物品牌《匠極緻鍋物》，以其獨特的職人匠心，將傳統高檔鍋物與日式懷石料理的精緻菜序巧妙融合，突破傳統涮鍋的框架，一次盡享活體龍蝦四食與日本和牛的精緻套餐。為迎接五月溫馨母親節，《匠極緻鍋物》推出限時升級好禮，免費將活體波士頓龍蝦升級為帝王蟹，獻給親愛的母親。
業者表示，從北海道生食干貝帝王蟹御碗、帝王蟹明太子天婦羅、帝王蟹松露八寸盛合到帝王蟹食事雜炊，每一道菜皆展現了匠人的極致用心。此外，「母愛99優惠方案」為母親節增添溫馨，指定限量酒款方案，包含99元雅乃詩清酒、梅酒威士忌149元及經典名家四品199元，不僅佐餐的絕佳組合，更是與母親共度美好時光、啟動全家酣飲暢談的美好體驗。