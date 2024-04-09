天王星大樓「貓卡7F鐵窗」！動保員被咬滿手血 溫柔救援全場讚爆
花蓮3日一早發生規模7.2強震，災情不斷傳出，其中天王星大樓更因倒塌傾斜造成死傷，目前正在進行拆除工程中。沒想到，今（9）日在拆除過程時，發現一隻白底橘色花紋的貓咪卡在7樓鐵窗內，確認身分為8樓住戶余小姐的愛貓「橘子」，動保員及消防員隨即出面救援，目前已順利救下橘子。因貓咪天性緊張，動保員在救援橘子時被咬傷，造成滿手都是血，但仍不斷溫柔安撫貓咪，畫面令人相當感動。
記者賴禹妡／綜合報導
天王星大樓今日在進行拆除作業時，發現有一隻橘白色貓咪卡在7樓鐵窗裡，花蓮縣動植物防疫所動保員及消防人員接獲通報後，隨即帶著出動運輸籠、誘捕籠與大網子救援貓咪；另一方面，貓咪的身分也被確認，為8樓住戶余小姐的愛貓「橘子」。
動保員先是搭乘雲梯車前往天王星大樓7樓窗戶處，由於貓咪天性容易緊張，因此動保員替橘子施打2劑鎮定劑，救援過程中因橘子非常害怕，在掙扎時咬傷動保員，造成動保員手上滿是鮮血，但動保員仍十分溫柔地安撫橘子，等到橘子情緒穩定後，才破壞鐵窗將牠順利救出。
橘子成功被救援後，因被施打2劑鎮定劑，需要到動物醫院施打解劑。動保人員將橘子交還給余小姐，並告知注意事項後，余小姐立即與友人帶著橘子狂奔，送到動物醫院進行後續照顧。