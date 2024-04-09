黃子佼索吻蔡燦得！伸舌嘟嘴畫面全曝光 吳宗憲：你這個奸人
黃子佼MeToo事件越演越烈，有粉絲翻出吳宗憲與已故「國標女王」劉真共同主持的節目《愛上九點半》，其中一集黃子佼與昔日好友蔡燦得一同上節目，黃子佼藉故排練演戲要求蔡燦得對他進行舌吻，黃子佼伸舌嘟嘴畫面全被記錄下來，蔡燦得演到一半突然想到節目開拍前，黃子佼給了她2顆口香糖，機警戳穿黃子佼詭計。吳宗憲在得知以後，笑著對黃子佼說：「你這個奸人！」
記者張一笙／綜合報導
《愛上九點半》2005年開播，由吳宗憲與劉真共同主持，同時也是劉真的第一個主持節目。其中一集單元「是情人還是朋友？」邀請黃子佼及蔡燦得上節目，分享2人之間好感情。黃子佼在節目中被吳宗憲虧說他都只跟女明星交往，黃子佼也大方表示自己其實還有很多沒拍到的女性交往對象，但通常都是女明星才會被拍到。
黃子佼還加碼分享自己的把妹技巧，表示當時他都使用MSN及簡訊在跟交往對象聯絡，也會時常關心對方，讓對方感受到他的貼心，蔡燦得也在一旁點頭表示黃子佼真的十分貼心，加碼補充天氣變冷時，黃子佼都會關心她。黃子佼表示，自己工作那麼多年以來，身邊幾乎都是女性，更驕傲地表示整個演藝圈包含經紀人在內，只有他與他的老闆張小燕共事超過15年。
黃子佼話鋒一轉，表示對於蔡燦得與緋聞對象屈中恆在劇場表演舌吻感到十分生氣，並表示自己追了好幾個月都沒有親到蔡燦得，於是他在節目上無賴地要吳宗憲為他安排一個和蔡燦得接吻的機會，蔡燦得聽到才想起黃子佼早在錄影開拍前就拿口香糖給她，原來早就已經做好打算，黃子佼發現計謀落空，笑著指向吳宗憲表示：「你這招太爛了啦！」吳宗憲也笑著反擊：「你這個奸人！」
※【NOWnews 今日新聞
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