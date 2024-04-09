台積電高雄建廠　曾俊傑：市府提前部署值得肯定

台積電進駐高雄，落腳舊高雄煉油總廠原址興建P1、P2兩座廠房，不過，卻不斷有消息傳出，台積電在高雄可能會蓋P3、甚至P4、P5等新廠。高雄市議會副議長曾俊傑今（9）日質詢時表示，歡迎台積電多多在高雄擴建新廠，而且要求市府相對也要提前部署，要確保包括土地、水電等的供應都要無虞，也不能對民生需求產生排擠。
記者陳美嘉／高雄報導
曾俊傑說，台積電願意多投資高雄當然是好事，只要人才、水、電、土地、工人等「五缺」問題可以解決，不只是到P5廠，甚至擴建到P10廠大家都會樂見其成。他也舉例指出，不管是從台積電日本熊本廠或是台積電進駐南科等案例都可以發現，交通擁塞、房價與地價高漲、民生用水可能被半導體用水排擠等，都是地方政府會面臨到的問題，市府有必要提前部署因應。
高市府經發局長廖泰翔表示，P1廠預定今年硬體完工，明年量產；P2廠已經申請開工，P3廠已啟動都市計畫作業；市府會提供相關的協助，可以滿足台積電在水電等方面的供應無虞，不過他也強調，以目前園區的土地來評估，台積電高雄廠的規模最多是5座。
曾俊傑也提到，市府事先考慮到台積電進駐後的子女教育問題，已經決定新設高雄科學園區實驗中學、藍田國小等，就是個提前部署的作法，值得肯定。