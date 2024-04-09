狂被黃仁勳點名的「AI新黑馬」！台灣企業轉型為何需要戴爾

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戴爾深根台灣邁入第36年，在台研發中心成立也進入第22年，為戴爾集團在AI浪潮下的創新引擎之一。台灣戴爾科技總經理廖仁祥表示，每個想保持競爭力的公司都需以某種方式實踐AI，而AI、現代資料中心、多雲、邊緣、現代工作場所、安全、永續性是戴爾視為數位未來核心驅動力的關鍵技術，善用這些技術對於身處數位時代的企業來說相當重要，尤其台灣在製造業、電子設計、金融服務、政府與學術研究等產業，對此有非常迫切的需求。
戴爾有4大優點未來也將聚焦於此並持續精進，包括領先競業的端對端解決方案、領先業界的供應鏈、擁有業界最強大的業務團隊、無與倫比的全球化服務。
廖仁祥驕傲提到，為什麼在AI數據驅動的時代，戴爾會是企業數位轉型的最佳策略夥伴，那是因為「There are so many NO.1 in Dell」，其中包括外接式企業儲存設備、儲存軟體、全快閃儲存陣列、超融合系統、融合系統、伺服器出貨量與營收、專用備份設備、客戶端產品等。
為因應未來工作場景，企業創新者必須以策略性與全方位模式，運用關鍵技術更快將構想轉化為創新，涵蓋AI、現代資料中心、多雲、邊緣及現代工作場所等層面，並結合安全及永續性，獲取更多商業洞察並釋放創新潛力。
如今產業正以前所未有的速度發展，技術成為企業克服挑戰和實現長期機會的關鍵，戴爾透過一系列生成式AI解決方案，囊括儲存、伺服器、客戶終端設備、網路、服務等，協助企業打造具全新AI體驗的現代化工作環境，從桌面到資料中心再到雲端，提供完整的AI旅程。
戴爾表示，集團在AI方面的成功應用案例包含製造業，透過AI優化智慧製造，包含品質管制、能源消耗、人機合作、需求預測與規劃、客製化產品設計、員工安全、供應鏈追縱等，全面提升準確度及供應鏈管理；金融業，通過AI導入提供新服務，強化web Chat功能、詐欺檢測、服務優化、人機整合、高頻交易、資產建議服務、客製化行銷等，以更多創新金融服務，全面提升客戶滿意度。
在醫療業方面，透過精準醫療加速創新，像是戴爾與阿聯酋人工智慧暨數位經濟與遠端工作應用事務部簽署備忘錄，攜手探索、開發和加速數位領域創新，阿聯酋將運用先進技術和AI應對醫療保健領域挑戰，包含以基因為基礎的精準醫療為大腸癌患者提供個人化治療。教育領域上，通過AI／ML增強校友捐贈能力，與新加坡一所大學開發的項目獲得國際最高獎項Grand Gold Award，籌集資金增加65%、響應路增加70%、外展範圍減少40%。
AI的快速發展為產業帶來更多創新機會，戴爾盼未來於各個階段提供企業所需的AI支援，協助企業為未來的成功做好準備、應對挑戰，加速實現業務創新。