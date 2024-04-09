評論／林力仁球技平平卻爆紅當0分MVP　一文認識籃壇非典型球星

我是廣告 請繼續往下閱讀
一句「觀眾哪愛看這種比賽」爆紅
林力仁在攻城獅時期曾因球隊末節大比分落後，還採用犯規戰術、拖延時間，在場上爆出一句「觀眾哪愛看這種比賽」，而被轉播單位收音，瞬間爆紅，之後林力仁開始經營YouTube頻道《觀眾哪愛看》，現在還成為電視節目，副業發展的關注度比場上表現更高。
話題十足的林力仁日前因為與Youtuber論戰，但論點漏洞百出遭圍攻，還把國王隊友脫下水。網友發起把MVP的票「灌給」林力仁活動，藉此嘲諷。
網友「報復性」灌票 林力仁歷史留名
沒想到真的有大批網友響應，選擇用「報復性」灌票的方式，將單周MVP投給他，但上周的最終結果卻讓很多人提出質疑，認為聯盟存在「黑箱」作業的問題。
不甘心的網友本周再接再厲，瘋狂拉票，本週MVP 網路投票榜前五名分別為林力仁 4,043票、葛拉漢1,088票、克拉441票、周桂羽253票、卡麥龍175票，林力仁高票當選。而PLG單週MVP投票，並沒有記者比例，單純只看球迷投票，才會導致灌票MVP的狀況。
然而林力仁單周表現乏善可陳，在出戰富邦勇士隊的比賽中，上陣9分11秒，最終繳出0分、4籃板和1助攻的成績，淪為笑柄。
林力仁收斂 不再與網友唇槍舌戰
不過林力仁顯然收斂許多，看到票選結果後回應，「單週MVP，謝謝你們球迷的肯定，這一週MVP，就是屬於你們的，不說了，我要去練球了。」此番言論也讓網友大讚，「回覆很得體」、「學乖了！練球就對了！」