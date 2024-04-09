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評論／林力仁球技平平卻爆紅當0分MVP　一文認識籃壇非典型球星

▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星。(圖/取自國王FB)
▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星。(圖/取自國王FB)

專欄作家/橘爸

PLG職籃聯盟新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星，球技上並非頂尖，但話題性十足，日前才因為槓上Youtuber引發論戰，見獵心喜的網友也加入戰局，搞得林力仁灰頭土臉，還因為被惡搞「灌票」，成為史上首位0分的單週MVP，第一名票數也是史上最高，再度掀起話題

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33歲的林力仁生涯效力於多支球隊，包括SBL璞園、金酒、台銀和裕隆等隊，之後轉戰PLG新竹攻城獅，2021年改加入新北國王。

▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星。(圖/取自國王FB)
▲林力仁昔日一句「觀眾哪愛看這種比賽」爆紅。(圖/取自國王FB)
一句「觀眾哪愛看這種比賽」爆紅

林力仁在攻城獅時期曾因球隊末節大比分落後，還採用犯規戰術、拖延時間，在場上爆出一句「觀眾哪愛看這種比賽」，而被轉播單位收音，瞬間爆紅，之後林力仁開始經營YouTube頻道《觀眾哪愛看》，現在還成為電視節目，副業發展的關注度比場上表現更高。

話題十足的林力仁日前因為與Youtuber論戰，但論點漏洞百出遭圍攻，還把國王隊友脫下水。網友發起把MVP的票「灌給」林力仁活動，藉此嘲諷。

▲新北國王林力仁上周對陣富邦勇士的比賽，貢獻4籃板1助攻。（圖／取自PLG官方粉專）
▲新北國王林力仁上周對陣富邦勇士的比賽，貢獻4籃板1助攻。（圖／取自PLG官方粉專）
網友「報復性」灌票  林力仁歷史留名

沒想到真的有大批網友響應，選擇用「報復性」灌票的方式，將單周MVP投給他，但上周的最終結果卻讓很多人提出質疑，認為聯盟存在「黑箱」作業的問題。

不甘心的網友本周再接再厲，瘋狂拉票，本週MVP 網路投票榜前五名分別為林力仁 4,043票、葛拉漢1,088票、克拉441票、周桂羽253票、卡麥龍175票，林力仁高票當選。而PLG單週MVP投票，並沒有記者比例，單純只看球迷投票，才會導致灌票MVP的狀況。

然而林力仁單周表現乏善可陳，在出戰富邦勇士隊的比賽中，上陣9分11秒，最終繳出0分、4籃板和1助攻的成績，淪為笑柄。

▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星，場外關注度比場上表現還高。(圖/取自國王FB)
▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星，場外關注度比場上表現還高。(圖/取自國王FB)
林力仁收斂  不再與網友唇槍舌戰

不過林力仁顯然收斂許多，看到票選結果後回應，「單週MVP，謝謝你們球迷的肯定，這一週MVP，就是屬於你們的，不說了，我要去練球了。」此番言論也讓網友大讚，「回覆很得體」、「學乖了！練球就對了！」

▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星，場外關注度比場上表現還高。(圖/取自國王FB)
▲新北國王林力仁可說是台灣籃壇最「非典型」的球星，場外關注度比場上表現還高。(圖/取自國王FB)

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