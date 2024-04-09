台積電大驚奇！股價再創天價　加碼美廠與地震速復原、設備股也嗨

高股息ETF大車拚！這3檔表現超越大盤　00915超威站上雙位數

▲2024年高股息ETF話題熱度不墜，多檔高股息ETF生力軍投入市。（圖／擷取自Pixabay）
▲2024年高股息ETF話題熱度不墜，多檔高股息ETF生力軍投入市。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

2024年高股息ETF話題熱度不墜，多檔高股息ETF生力軍投入市場，持續催動各界討論度，高股息ETF也打開市場成為更多投資人的資產配置。ETF界不論新手、老手都各有其選股手法及配息方式，面對市場起伏變動，就是高股息ETF的選股能力各顯神通之際，不過最終都得從其總報酬率來一較高下。

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2024年台股在大型權值股的一路引領下，3月順利站上2萬點大關，今年以來漲幅15.98%，表現亮眼，但超越台股加權指數的高股息ETF僅三檔，分別為凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30（00900）以及群益台灣精選高息（00919）。

3月以來的股價總報酬，僅凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30等2檔站上2位數，其中凱基優選高股息30（00915）同時也是2023年高股息ETF的績效總冠軍，表現持續超越大盤，等同集不同區間績效王於一身，雖然2022年8月成立的凱基優選高股息30（00915）在高股息ETF界不算資深，但股價表現可圈可點。

台股雖已站在2萬點高點，在強勢科技產業及企業獲利穩健引導，資金活水持續下，產業輪動發展可期，惟提醒投資人應居高思危，分批佈局，持續累積部位參與台股行情。

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