財經小辭典／夢寐以求「金髮女孩經濟」來了嗎？對市場有何影響？

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「金髮女孩與三隻熊」是英國作家Robert Southey在1837年所寫的童話故事，據說故事中的主人翁原本是位愛管閒事的老婦人，後來的版本變成了一位年輕的女孩，而且由原本的銀髮變成了金髮。故事內容提到，許多年以前，有一個小女孩，她有一頭美麗的金髮，人們都叫她「金髮女孩」。有一天，金髮女孩去森林中採野菇，不小心在森林深處迷路了，無意中發現一間門半掩著的小屋，旁邊的門牌上寫著：「這是熊爸爸、熊媽媽和小熊的家」。
金髮女孩往裡面一看，發現餐桌上擺著3碗粥，卻不見熊家族們的蹤跡。由於她太餓了，於是走進小屋裡，喝起了餐桌上的粥。第一碗太燙，第2碗太涼，最後一碗溫度剛剛好。後來，她決定休息一下，結果2張椅子都太大，第3張椅子正好合適，但坐著坐著就坐壞了。金髮女孩厭倦了冒險，於是決定上閣樓小睡一會兒；她發現第一張床太硬，第2張床太軟，就在第3張床上睡著了。
後來，3隻熊從森林中散步回家，發現粥被吃掉、椅子被坐壞，再往閣樓上走，竟然看到床上睡了個小女孩。小熊大喊：「有人在我的床上睡著了！」被叫聲吵醒的金髮女孩嚇壞了，驚慌地跑走了。
其實，早在1935年，「金髮女孩」一詞就被套用到天文學上，眾人好奇的是，為什麼火星、金星與地球同時形成，且由相似的原料組成，但卻具有如此不同的氣候：只有地球恰到好處。
除了天文學，「金髮女孩」一詞也出現在工程學、政治學，尤其是經濟學領域上。1966年12月，《華爾街日報》援引美國總統詹森（Lyndon Baines Johnson）的一位政府官員的話：「我們現在非常接近『金髮女孩經濟』，不會太熱，也不會太冷，而是恰到好處。」
不僅如此，《經濟學人》也曾指出，當前美國的「金髮女孩經濟」，經濟粥的溫度似乎恰到好處，但並非所有人都樂見。隨著美國經濟情勢愈來愈好，美國公債殖利率不斷走高，各個市場遭受擠壓，從而威脅到金融穩定。除了商業不動產業主的困境恐惡化外，商業不動產的問題可能會蔓延至提供信用的美國銀行業；對美國市場最容易受到再融資成本上升影響的部分而言，《經濟學人》認為，就宛如面臨著一碗無法引起食慾的冷粥。
而過去包括美國、日本及中國大陸也都曾經有過「金髮女孩經濟」時期，當時股市多呈現牛市，其中美國在1990年代迎來最著名的金髮女孩經濟時期，當時經濟溫和增長，並維持低通膨、低利率及低失業率，美國股市和房市也漲至高點。
日本經濟在1985-1990年，出現驚人的速度成長，通貨膨脹率卻相對較低，這期間也被稱為「泡沫經濟」時期，卻也在1990年初資產泡沫破滅，日本經濟也出現停滯，陷入失落的10年。同樣，中國在2003年至2007年達成連 5年2位數的經濟成長率，以及非常安全的通脹率，構成了罕見的黃金組合，直到2008年，為應對通脹壓力變大，升息頻率開始加快，形勢便迅速轉壞。
其實，前央行總裁彭淮南在2014年6月在向記者解說貨幣政策方向時，也曾以「金髮女孩」為例，說明這就是他認為的中性利率（neutral interest rate），亦即just right。
至於什麼是「中性利率」？又可稱為「均衡實質利率」、自然利率，是指可使經濟達成潛在產出，且不會帶來通膨或通縮壓力的實質利率水準，簡單來說，也就是達成「金髮女孩經濟」的實質利率水準，也堪稱貨幣政策的北極星，當實際的實質利率低於中性利率，代表現行利率水準太低，恐肇致通膨；反之，當實際的實質利率高於中性利率，則代表現行利率水準太高，恐有礙經濟活動。