陳重羽2分砲發威！勝騎士7局好投 統一獅5:1讓中信兄弟苦吞3連敗
（22:37更新）中職統一獅隊今（9）日在主場台南球場出戰中信兄弟，結果靠著陳重羽2局下轟出2分砲逆轉比數，潘傑楷也開轟，加上先發投手勝騎士主投7局僅失1分，被打4安打狂飆8次三振，1保送，共用103球封鎖，終場統一獅就以5:1擊敗中信兄弟，讓中信兄弟苦吞3連敗，而統一獅則是持續獨走，維持聯盟龍頭位置。兄弟賽後回報，王威晨因為9局跑壘鼠蹊部緊繃，所以提前退場。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟今天推出德保拉先發主投，他也投完6局失3分，又是優質先發演出，但兄弟又陷入打線「卡彈」狀況，全場只有5支安打出現。獅隊則是12支安打比下兄弟。
中信兄弟由2局上蘇緯達獲保送，加上曾頌恩內野安打上壘，王正順短打推進，江坤宇敲安先馳得點，曾頌恩卻被觸殺出局，兄弟領先。
不過獅隊打線2局下也發威，潘傑楷敲出內野安打上壘後，加上陳重羽轟出左外野全壘打，一棒打回2分逆轉。
獅隊在5局下由林佳緯敲出二壘滾地球，造成王政順失誤，上壘後，邱智呈二壘安打，以及陳傑憲三壘內野安打發威，又追加1分奠定勝基。潘傑楷8局下又對王凱程開轟，加上邱智呈適時安打追加分數，獅隊終場就以5:1贏球。
兄弟9局上因為王威晨跑壘不慎造成鼠蹊部緊繃退場，中信兄弟不但落敗，賠了夫人又折兵。
德保拉6局失3分，被打8支安打，其中2分為自責分，吞下本季首場敗投，勝騎士主投7局失1分，僅被打4安打，拿下本季第2勝。
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