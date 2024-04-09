王道銀股利出爐！普通股擬配發0.45元現金股利、殖利率4.45%

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其中，王道銀行本業表現尤其亮眼，除了企金和個金放款業務持續穩定成長之外，獲利結構亦持續優化，手續費收入逐步提升，香港分行獲利亦大幅成長，再加上換匯交易及投資收益的成長，使得王道銀行本業較前一年度呈現倍數成長。此外，子公司中華票券稅後淨利為新台幣12.89億元，亦較前一年成長約24%；包括台灣工銀科技顧問公司與台灣工銀柒創投的創投事業稅後淨利則為新台幣2.23億元，較前一年成長161%。王道銀行2023年個體稅後淨利達新台幣24.92億元，若不計入2022年因租賃合併案所帶來的一次性收益，2023年個體稅後淨利較前一年度成長24%，每股稅後盈餘（EPS）達0.87元，較去年成長26%，皆創歷史新高。
展望未來，王道銀行表示，將持續優化各項內部舉措與推動業務發展，包括積極發展輕資本業務、優化存款結構、完善數位轉型及永續轉型、加速海外佈局等，更將擴大招募近百名職缺，並重啟儲備幹部計畫，以因應未來各項業務發展所需。王道銀行董事長駱怡君表示，過去一年，王道銀行再次交出了亮眼的成績，未來將繼續努力，深化各項內部轉型，拓展客戶基盤，打造與員工、股東等所有利害關係人共贏共好的永續企業。