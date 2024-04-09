美國恐迎「史上最貴選舉年」 川普佛州吸金逾5千萬美元破紀錄
美國今年11月迎來總統大選，總統候選人川普和拜登宛如進入一場「募款之戰」，儘管前總統川普本人已因官司纏身陷入財務困難，但他在這個週末於佛州仍展現了超強吸金公立，在活動期間一口氣籌措5050萬美元資金，創下美國單次政治活動的籌款紀錄。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統大選倒數半年，《法新社》、《美聯社》也開始關注民主黨與共和黨籍候選人的募款情況，根據美國市場研究公司「Insider Intelligence」預測，今年美國競選廣告支出可能會比起上次大選年增加約30%，預計超過123億美元，《法新社》則同樣提到川普與拜登兩人的募款之戰持續升溫之際，今年美國可能會迎來「史上最貴選舉年」。
報導提到，美國前總統川普上週六（6）在佛羅里達州的募款活動一口氣籌得5050萬美元資金，競選團隊預計會在今年7月向聯邦選舉委員會提交競選募款報告，屆時報告將詳細說明上周六募款活動的細節。
分析認為，這場活動敲響了共和黨募款即將重歸的訊號，在此之前民主黨與拜登團隊資金持續領先於川普，但這場活動的籌款紀錄是拜登團隊上個月籌款活動金額的兩倍，而上個月該場活動拜登可是在紐約請來了民主黨的兩位前總統歐巴馬、柯林頓，同時也創下了民主黨募款創紀錄的2600萬美元經費。
儘管如此，共和黨仍認為川普和拜登的競選資金有著顯著差距，上週六川普在佛州募款成功後，民主黨與拜登也宣布今年3月該陣營募集了超過9000萬美元，目前一共有1.92億美元的競選資金，因此川普仍得想辦法結合大型和小型的募款活動來持續這個捐款動能。