統神談黃子佼喊「沒那麼嚴重」遭封殺！他暴怒反擊：我看法不會改

我是廣告 請繼續往下閱讀
但很多人卻產生獵巫心態，無限上綱將統神的話解讀為是指5歲、8歲的幼童。統神表示，按照台灣現行法律，16到18歲如果合意性交通常都是緩刑，另外還有民事賠償，但重點在於「不能違反意願」。
至於吳錚評論統神「毛骨悚然」，統神直接向對方下戰帖，要他有種就在直播中當面講。更何況吳錚所屬的民進黨，內部性騷事件也不只1件，讓統神質疑「怎麼不講自己黨內的事？」
而「轟天騎士團」在臉書粉專發文罵統神「三觀不正」，直接取消與統神的工商合作，並宣布終生拉入合作黑名單。統神認為，若廠商覺得他的發言不妥，大可直接下架合作內容，大家好聚好散即可，但「轟天騎士團」卻公開在粉專上蹭熱度，讓他直接回嗆「你不用來消費我，什麼三觀不正？你標題殺人法，垃圾廠商」。
統神最後直言，自己的看法絕對不會改，他認為黃子佼400多部不雅影片中「僅有7部涉及未成年」，且法官也判決這麼輕，因此他才認為這不是嚴重的問題，「大家有看過A片都知道，本來就什麼都會涉獵一點，影片看到就下載，怎麼樣子都看」。
統神也強調，這些都是他個人的觀點，若觀眾認為黃子佼「400多部有7部」很嚴重，他尊重觀眾的看法，但也希望自己的看法被尊重。另外若觀眾真的覺得不妥，就去推動修法，讓法律制裁這類的犯罪行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110