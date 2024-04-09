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統神談黃子佼喊「沒那麼嚴重」遭封殺！他暴怒反擊：我看法不會改

▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波反遭炎上，他稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）
▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波反遭炎上，他稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）

記者賴禹妡／綜合報導

知名實況主統神（張嘉航）日前因評論藝人黃子佼的不雅片風波，脫口說出「沒那麼嚴重」等言論，遭到大批網友炎上，今（9）日甚至被手遊廠商點名切割封殺。統神稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改，也請大家尊重彼此看法，不要刻意獵巫，「有種就去修法，用法律說話」。 

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統神今日直播時，解釋「如果有看完我的前後文，我說的未成年是指未滿18歲」，台灣法規認定的幼童為12歲以下，他所說的未成年則是指高中生，「我們所謂的『童』是叫幼童跟兒童，是13歲以下叫幼童跟兒童，我們14歲以上叫做teenager、叫做青少年」。 

▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波反遭炎上，他稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）
▲統神表示，按照台灣現行法律，16到18歲如果合意性交通常都是緩刑，另外還有民事賠償，但重點在於「不能違反意願」。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）
但很多人卻產生獵巫心態，無限上綱將統神的話解讀為是指5歲、8歲的幼童。統神表示，按照台灣現行法律，16到18歲如果合意性交通常都是緩刑，另外還有民事賠償，但重點在於「不能違反意願」。 

至於吳錚評論統神「毛骨悚然」，統神直接向對方下戰帖，要他有種就在直播中當面講。更何況吳錚所屬的民進黨，內部性騷事件也不只1件，讓統神質疑「怎麼不講自己黨內的事？」 

而「轟天騎士團」在臉書粉專發文罵統神「三觀不正」，直接取消與統神的工商合作，並宣布終生拉入合作黑名單。統神認為，若廠商覺得他的發言不妥，大可直接下架合作內容，大家好聚好散即可，但「轟天騎士團」卻公開在粉專上蹭熱度，讓他直接回嗆「你不用來消費我，什麼三觀不正？你標題殺人法，垃圾廠商」。 

▲遊戲公司在統神失言風波後，立即宣布列入永久不合作名單。（圖／翻攝自轟天騎士團臉書）
▲手遊廠商在統神失言風波後，立即宣布列入永久不合作名單。（圖／翻攝自轟天騎士團臉書）  
統神最後直言，自己的看法絕對不會改，他認為黃子佼400多部不雅影片中「僅有7部涉及未成年」，且法官也判決這麼輕，因此他才認為這不是嚴重的問題，「大家有看過A片都知道，本來就什麼都會涉獵一點，影片看到就下載，怎麼樣子都看」。 

統神也強調，這些都是他個人的觀點，若觀眾認為黃子佼「400多部有7部」很嚴重，他尊重觀眾的看法，但也希望自己的看法被尊重。另外若觀眾真的覺得不妥，就去推動修法，讓法律制裁這類的犯罪行為。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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