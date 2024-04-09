快評／台鋼雄鷹神操盤！解析如何運用「轉機股」讓職棒新軍成強隊

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「轉機股」策略奏效 台鋼迅速崛起
台鋼雄鷹在兩次擴編選秀鎖定了「轉機股」策略，也就是找尋有一軍實力，但之前卻因為傷病、位置重疊等因素而未被重用的球員，搭配一系列有計畫性的交易，才打造出這支堅強的戰隊。
翻開台鋼隊史2次擴編選秀，分別選中樂天桃猿投手張喜凱、許峻暘，中信兄弟內野手杜家明、外野手陳文杰，統一獅捕手張肇元、投手施子謙，富邦悍將內野手胡冠俞、投手郭俊麟，味全龍外野手洪瑋漢、投手王躍霖。
台鋼雄鷹也發動幾次交易，都獲得很好的效果，包括送出「狀元」林子偉，換取王柏融的契約轉讓權，還一口氣網羅王溢正、藍寅倫、翁瑋均等即戰力好手。
神交易連發 換到本土王牌江承諺、強打王柏融和鐵捕張肇元
另外，台鋼還拿擴編選秀挑來的郭俊麟，向統一獅換來新科本土王牌江承諺，也被形容是經典操作，江承諺不僅扛起球隊開幕戰的先發重任，兩場先發都投滿6局，總計只失1分，防禦率低至0.75。
不僅擴編選秀和交易眼光獨到，台鋼又在60人名單外補進賴鴻誠跟郭永維，兩人都已經是球隊主力。
這批有經驗的球員轉戰台鋼雄鷹，不僅扛起球隊的攻、守重任，還逐漸找到第二春。例如前統一獅捕手張肇元，僅在2022年在一軍出賽3場，累積7打席1安打，之後就被埋沒在二軍，如今轉戰台鋼受到重用，已累積出賽5場、19個打席，打擊率高達3成64，長打率4成55，上壘率也高達6成32，完全判若兩人。
綠色勢力崛起 行銷話題十足
職棒新軍台鋼雄鷹靠著精準眼光選進的「轉機股」，成為中職一股強大的新勢力，加上行銷上也話題十足，無論是爆紅的「粒寶樂園」，還是重新啟用台灣大聯盟的應援曲，這支綠色軍團，快速累積球迷，製造話題。