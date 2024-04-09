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快評／台鋼雄鷹神操盤！解析如何運用「轉機股」讓職棒新軍成強隊

▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打，證明球團「轉機股」策略大成功。（圖/台鋼雄鷹提供）
▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打，證明球團「轉機股」策略大成功。（圖/台鋼雄鷹提供）

文/廖聿偉

中華職棒台鋼雄鷹今(9)日靠著捕手張肇元的再見二壘安打，終場6：5擊敗樂天桃猿，創造許多第一次，包括隊史首度連勝、首次再見安打，也是張肇元職棒生涯第一次擊出再見安打，後援投手黃群奪下生涯首勝。

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台鋼雄鷹開季戰績4勝2敗，跌破外界眼鏡，不僅暫居第2名，比賽內容完全沒有職棒新軍的生澀，反而攻守俱佳、訓練有素，這要歸功於球團建隊時的運籌帷幄，打造出屬於雄鷹的隊型。

▲台魔鷹、王柏融共組「鷹王」連線，戰績4勝2敗超乎預期。（圖／NOWnews資料照）
▲台魔鷹、王柏融共組「鷹王」連線，戰績4勝2敗超乎預期。（圖／NOWnews資料照）
「轉機股」策略奏效　台鋼迅速崛起

台鋼雄鷹在兩次擴編選秀鎖定了「轉機股」策略，也就是找尋有一軍實力，但之前卻因為傷病、位置重疊等因素而未被重用的球員，搭配一系列有計畫性的交易，才打造出這支堅強的戰隊。

翻開台鋼隊史2次擴編選秀，分別選中樂天桃猿投手張喜凱、許峻暘，中信兄弟內野手杜家明、外野手陳文杰，統一獅捕手張肇元、投手施子謙，富邦悍將內野手胡冠俞、投手郭俊麟，味全龍外野手洪瑋漢、投手王躍霖。

台鋼雄鷹也發動幾次交易，都獲得很好的效果，包括送出「狀元」林子偉，換取王柏融的契約轉讓權，還一口氣網羅王溢正、藍寅倫、翁瑋均等即戰力好手。

▲台鋼拿擴編選秀挑來的郭俊麟，向統一獅換來新科本土王牌江承諺，被形容是經典操作。（圖/台鋼雄鷹提供）
▲台鋼拿擴編選秀挑來的郭俊麟，向統一獅換來新科本土王牌江承諺，被形容是經典操作。（圖/台鋼雄鷹提供）
神交易連發　換到本土王牌江承諺、強打王柏融和鐵捕張肇元

另外，台鋼還拿擴編選秀挑來的郭俊麟，向統一獅換來新科本土王牌江承諺，也被形容是經典操作，江承諺不僅扛起球隊開幕戰的先發重任，兩場先發都投滿6局，總計只失1分，防禦率低至0.75。

不僅擴編選秀和交易眼光獨到，台鋼又在60人名單外補進賴鴻誠跟郭永維，兩人都已經是球隊主力。

這批有經驗的球員轉戰台鋼雄鷹，不僅扛起球隊的攻、守重任，還逐漸找到第二春。例如前統一獅捕手張肇元，僅在2022年在一軍出賽3場，累積7打席1安打，之後就被埋沒在二軍，如今轉戰台鋼受到重用，已累積出賽5場、19個打席，打擊率高達3成64，長打率4成55，上壘率也高達6成32，完全判若兩人

▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打。（圖/台鋼雄鷹提供）
▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打。（圖/台鋼雄鷹提供）
綠色勢力崛起　行銷話題十足

職棒新軍台鋼雄鷹靠著精準眼光選進的「轉機股」，成為中職一股強大的新勢力，加上行銷上也話題十足，無論是爆紅的「粒寶樂園」，還是重新啟用台灣大聯盟的應援曲，這支綠色軍團，快速累積球迷，製造話題。

▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒，IG粉絲暴漲20萬直呼難以想像。（圖／陳明中攝）
▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒，IG粉絲暴漲20萬直呼難以想像。（圖／陳明中攝）

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