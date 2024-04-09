韓國會大選在即！北韓官媒痛批尹錫悅「獨裁者、好戰份子」
韓國10日舉行國會改選，總統尹錫悅帶領的國民力量黨與在國會過半的最大在野黨民主黨都卯盡全力呼籲支持者出門投票，與此同時，北韓官媒今（9）刊登報導稱韓國街頭「被示威淹沒」，還說「要求彈劾魁儡尹錫悅的人民抵抗正日益激烈劾」，不過分析認為這次選舉結果應對韓國的外交政策不會有所影響。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國總統尹錫悅因為錯估蔥價的言論，在國內社會引起諸多不滿，在野黨更高舉青蔥鼓勵對政府不滿的選民站出來，用選票表達立場。北韓官媒中央通信社（KCNA）今在報導當中提到了這些造勢活動，並稱韓國總統尹錫悅是名「法西斯獨裁者」與「好戰份子」。
北韓官媒報導稱，國會目前是由尹錫悅的對手控制，而韓國社會各個階級如今要求「摧毀尹錫悅魁儡政黨」的情緒正逐漸升溫，報導形容韓國現已被「示威淹沒」，人民的抵抗也愈發激烈。
不過分析家認為，這些示威的規模和要求前總統朴槿惠下台比還相差許多，國會大選的結果也不能改變尹錫悅5年任期的總統大選結果，因此對於韓國外交政策料不會有重大改變。
兩韓關係現在如履薄冰，自北韓於2023年4月6日宣佈拒絕接收韓國「敦促北韓勿擅用開城工業園區內韓國設施設備」通知後，單方面切斷與韓國的聯絡渠道，而這也發生在代號為「自由護盾」的韓美聯合軍演之後。不僅如此，北韓領導人金正恩還在北韓最高人民議會指出，不再把韓國定義為和解與統一的對象，將修改北韓憲法，將韓國定義為「第一敵對國家」。