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不滿被酸毛骨悚然！統神連線吳崢爆氣：我沒收入、X民進黨到2028

▲統神（圖）、吳崢昨日晚間在直播中連線正面交鋒。（圖／取自YT@統晨大戲院）
▲統神（圖）、吳崢昨日晚間在直播中連線正面交鋒。（圖／取自YT@統晨大戲院）

記者陳佩君／台北報導

實況主「統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼事件時，直言「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等語，被民進黨發言人吳崢批評，國民黨與統神合作「令人毛骨悚然」。統神、吳崢昨（9）日晚間在直播中連線正面交鋒，統神數度表示不滿吳用毛骨悚然一詞，質疑他帶風向，「我現在沒收入，會X你民進黨到2028」；面對統神要求道歉，吳崢並未正面回應，最後兩人在對話無交集之下結束對話。

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吳崢在臉書評論，國民黨近期邀請張嘉航親授空戰技能，「真是令人毛骨悚然」，此話一出引爆統神不滿，昨晚便開直播「開幹」，他提到，他是針對先前K小姐指控17歲時遭黃子佼性侵一事表達看法，所稱的「想X未成年」指的也是這類16至18歲的高中生，雙方合意性交本來就沒有罪。

同一時間，吳崢也透過直播回應，強調他並非針對統神，而是因為對方曾與國民黨合作親授空戰技能，因此他希望國民黨此時能出來說明立場。吳說明，他文中雖是指統神言論不當，但並沒有影射對方是戀童癖，希望雙方能理性就事論事，互相尊重。

吳崢、統神各自在直播中闡述，哪知統神越講越氣，邀請吳崢，「我們直接discord啦」、「我在這邊等你，來！」不過，吳崢隔空表示不會使用，過程中，藍委徐巧芯也加入戰局，替統神要到吳崢電話。

接著，統神親自打電話給吳崢，表達對「毛骨悚然」言論的不滿，並質疑吳崢發言帶風向，讓很多人誤以為他是戀童癖，吳崢反駁說，「我沒有引導大家覺得你是戀童或是怎樣，你說下面留言有人罵你，那也不代表這是我操作的啊！你的直播聊天室有1萬多人留言，有人對我人身攻擊，我也不覺得這是你在弄、你的粉來弄我怎樣啊！」

統神持續糾結、跳針「毛骨悚然」之評論，接著反問吳，若因為他和國民黨合作就令人毛骨悚然，「王必勝X小三還能升官，你不毛骨悚然嗎？」面對質疑，吳崢並未正面回應，卻也重申他沒有要引導大眾認為對方戀童，至於民進黨內部爭議，他也有用過「憤怒」、「噁爛」等語，譴責相關人等。

雙方對話一來一往，顯然不在同個頻道上，統神接著提到，因為吳崢的發文導致他受到網友攻擊，「你要不要跟我道歉？」吳崢回應，他也受到統神粉絲攻擊，若統神也願意道歉，那他也會道歉。

不過這樣說法，統神並不埋單，認為是吳崢起頭，雙方再度爭執，統神越講越氣氛，爆氣嗆聲「從今天開始我就要噴民進黨，我瘋起來不認人啦！」並強調他現在已經沒頭路、沒有收入，「我會X你民進黨X到2028年，謝謝你！」兩人對話就此畫下句點。

▲吳崢昨天開直播回應統神，兩人通上電話後正面交鋒。（圖／吳崢YouTube）
▲吳崢昨天開直播回應統神，兩人通上電話後正面交鋒。（圖／吳崢YouTube）

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