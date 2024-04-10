不滿被酸毛骨悚然！統神連線吳崢爆氣：我沒收入、X民進黨到2028

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同一時間，吳崢也透過直播回應，強調他並非針對統神，而是因為對方曾與國民黨合作親授空戰技能，因此他希望國民黨此時能出來說明立場。吳說明，他文中雖是指統神言論不當，但並沒有影射對方是戀童癖，希望雙方能理性就事論事，互相尊重。
吳崢、統神各自在直播中闡述，哪知統神越講越氣，邀請吳崢，「我們直接discord啦」、「我在這邊等你，來！」不過，吳崢隔空表示不會使用，過程中，藍委徐巧芯也加入戰局，替統神要到吳崢電話。
接著，統神親自打電話給吳崢，表達對「毛骨悚然」言論的不滿，並質疑吳崢發言帶風向，讓很多人誤以為他是戀童癖，吳崢反駁說，「我沒有引導大家覺得你是戀童或是怎樣，你說下面留言有人罵你，那也不代表這是我操作的啊！你的直播聊天室有1萬多人留言，有人對我人身攻擊，我也不覺得這是你在弄、你的粉來弄我怎樣啊！」
統神持續糾結、跳針「毛骨悚然」之評論，接著反問吳，若因為他和國民黨合作就令人毛骨悚然，「王必勝X小三還能升官，你不毛骨悚然嗎？」面對質疑，吳崢並未正面回應，卻也重申他沒有要引導大眾認為對方戀童，至於民進黨內部爭議，他也有用過「憤怒」、「噁爛」等語，譴責相關人等。
雙方對話一來一往，顯然不在同個頻道上，統神接著提到，因為吳崢的發文導致他受到網友攻擊，「你要不要跟我道歉？」吳崢回應，他也受到統神粉絲攻擊，若統神也願意道歉，那他也會道歉。
不過這樣說法，統神並不埋單，認為是吳崢起頭，雙方再度爭執，統神越講越氣氛，爆氣嗆聲「從今天開始我就要噴民進黨，我瘋起來不認人啦！」並強調他現在已經沒頭路、沒有收入，「我會X你民進黨X到2028年，謝謝你！」兩人對話就此畫下句點。