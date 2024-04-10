崢統大戰開打！徐巧芯參一咖嗆「落選3次不EY」　還給003吳崢電話

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兩人之所以能成功通話，就是因為徐巧芯稱，吳崢不會使用網路通訊軟體Discord，徐巧芯便尋求媒體協助取得吳崢手機號碼，再傳給003，並在統神直播中抖內寫下「有了 呼叫003看line」，統神才成功打給吳崢，展開激烈對談。
徐巧芯更在兩方直播中穿梭，且每每抖內金額都是上千元起跳，更大嗆吳崢「好了啦，縮成這樣，還扯國民黨，我已經提修法了，踹共先踹改口的你自己ㄅ，笑死。多抖一點記得唸出來，記得跟我謝謝，希望叫你開直播的你老闆有看到，CC這素質難怪落選三次不EY」。
事後吳崢於臉書發文強調，自己立場很簡單也百分百的堅定，「統神說Ｘ未成年沒那麼嚴重，我不認同，也認為不該散佈錯誤且違法的觀念」。
吳崢更點名徐巧芯見獵心喜、心花怒放個什麼，一面大肆宣傳自己已經提案修法，一面又跟著起鬨助長這樣的言論。是不是精神錯亂啊，「國民黨也只有你敢上這班車，擔心我還不如擔心你自己吧。」
徐巧芯不忍也在留言區開嗆，自己已經提案修法了，「但我讓你們雙方有溝通辯論的機會是你們都同意的，怎麼變成助長怎樣的言論？你自己論述能力太差、立場站不住腳、只會牽拖國民黨其他什麼都不會，導致被電爆不能怪我吧？這什麼高中生媽寶心態」。
徐巧芯更狠酸吳，「都落選三次了，還在老闆要宣布內閣的前一天晚上搞事，你先擔心自己吧」。