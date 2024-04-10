人物／傳顧立雄將接任國防部長　驚人資歷一次看

崢統大戰開打！徐巧芯參一咖嗆「落選3次不EY」　還給003吳崢電話

▲民進黨發言人吳崢昨晚和實況主統神在直播上連線對話。（圖／翻攝自吳崢YT）
▲民進黨發言人吳崢昨晚和實況主統神在直播上連線對話。（圖／翻攝自吳崢YT）

記者林怡昕／台北報導

實況主統神（張嘉航）日前評論藝人黃子佼事件，認為與未成年發生性關係「沒那麼嚴重」，讓民進黨發言人吳崢直呼，對藍營邀統神擔任講師「毛骨悚然」，兩人昨晚更在直播中熱線對話，其中牽線人就是國民黨立委徐巧芯，徐巧芯數度在吳崢直播上抖內開嗆「落選3次不意外」，還給統神老婆003吳崢的手機號碼，讓兩人得以在直播中連線對槓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
統神、吳崢昨晚在吳崢YouTube直播中連線對話，統神不滿對方用「毛骨悚然」評價他，吳崢則強調，自己是批評藍營不該對性平兩套標準，尊重統神內心的想法。

兩人之所以能成功通話，就是因為徐巧芯稱，吳崢不會使用網路通訊軟體Discord，徐巧芯便尋求媒體協助取得吳崢手機號碼，再傳給003，並在統神直播中抖內寫下「有了 呼叫003看line」，統神才成功打給吳崢，展開激烈對談。

徐巧芯更在兩方直播中穿梭，且每每抖內金額都是上千元起跳，更大嗆吳崢「好了啦，縮成這樣，還扯國民黨，我已經提修法了，踹共先踹改口的你自己ㄅ，笑死。多抖一點記得唸出來，記得跟我謝謝，希望叫你開直播的你老闆有看到，CC這素質難怪落選三次不EY」。

事後吳崢於臉書發文強調，自己立場很簡單也百分百的堅定，「統神說Ｘ未成年沒那麼嚴重，我不認同，也認為不該散佈錯誤且違法的觀念」。

吳崢更點名徐巧芯見獵心喜、心花怒放個什麼，一面大肆宣傳自己已經提案修法，一面又跟著起鬨助長這樣的言論。是不是精神錯亂啊，「國民黨也只有你敢上這班車，擔心我還不如擔心你自己吧。」

徐巧芯不忍也在留言區開嗆，自己已經提案修法了，「但我讓你們雙方有溝通辯論的機會是你們都同意的，怎麼變成助長怎樣的言論？你自己論述能力太差、立場站不住腳、只會牽拖國民黨其他什麼都不會，導致被電爆不能怪我吧？這什麼高中生媽寶心態」。

徐巧芯更狠酸吳，「都落選三次了，還在老闆要宣布內閣的前一天晚上搞事，你先擔心自己吧」。

 

▲國民黨立委徐巧芯開嗆吳崢落選3次不EY。（圖／翻攝自吳崢YT）
▲國民黨立委徐巧芯開嗆吳崢落選3次不EY。（圖／翻攝自吳崢YT）
▲國民黨立委徐巧芯狠酸，吳崢落選三次。（圖／翻攝自統神YT）
▲國民黨立委徐巧芯狠酸，吳崢落選三次。（圖／翻攝自統神YT）
▲國民黨立委徐巧芯將吳崢電話傳給統神老婆003。（圖／翻攝自統神YT）
▲國民黨立委徐巧芯將吳崢電話傳給統神老婆003。（圖／翻攝自統神YT）

統神談黃子佼喊「沒那麼嚴重」遭封殺！他暴怒反擊：我看法不會改

統神遊戲代言慘遭封殺！逆風挺黃子佼性侵未成年　直言：我也想

統神甫受邀教藍營空戰卻稱黃子佼沒那麼嚴重　吳崢：毛骨悚然

Toyz「醋飯天條」被打到送醫！統神曝他慣用手段：一定故意的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞