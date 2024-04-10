足球／安聯小小世界盃報第11年、報名倒數　冠軍有機會出國培訓

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Fight for Glory」是今年的賽事slogan ，激勵每位球員超越極限、追求卓越，這是對運動精神和團隊合作的承諾， 也是對奧運精神的致敬，期待球員在球場上盡情發揮，綻放出屬於自己的光芒，同時作為安聯小小世界盃的悠久傳統，今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。
「2024安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，並開放台北市、花蓮縣、新竹縣、高雄市、台中市、新北市、台南市七個區域報名，全國總決賽將訂在7月6日至7月7日，於台北市立大學天母校區體育館登場，並由愛爾達體育台現場直播。
最終五個組別的奪冠隊伍，都可以直接把冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格；今年每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的安聯小小世界盃紀念鑰匙圈。
安聯人壽多年來始終秉持積極參與足球運動發展的熱情、推動偏鄉公益列車，更是成為奧運與帕奧全球保險合作夥伴，並於各項活動中融入奧運精神與價值，今年特別在總決賽現場規劃「身心障礙足球體驗活動」，讓20位身心障礙的朋友，能夠來一場友誼賽，享受足球的快樂與榮耀。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁