全中運／輕艇細雨中決勝負　育成、南港兩高中聯手為北市包辦3金

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只練習輕艇不到兩年時間下，育成高二生彭程浩在今年前還拿不到任何全中運獎牌，最佳只有去年全中運的雙人C艇第4，但今年在競速1000公尺單人C艇決賽中於最後500公尺突圍而出，終場以4分26秒24為育成高中摘下校史首面全中運輕艇男子組金牌。
彭程浩原本是觀音國中棒球隊，但在兩邊教練認識下高中推薦進來改練輕艇，雖然短短不到兩年就拿下全中運金牌，但彭程浩透露，「棒球、輕艇本來就是完全不同性質的運動，剛開始練習時很辛苦，再加上高二時因為一直沒有成績，而且肩膀和腰都受傷，當時一直想放棄，但最後還是被慰留了。」
育成高中教練黃騰輝也說：「我們選手都比較晚練，彭程浩高二時也有來找我談過想放棄的念頭，但我覺得他雖然體型小，但先天協調性和水感都好，特別是抓水的水下效率很高，我要他拼3年一定會有成績，沒想到現在2年就達標了。」
不僅如此，彭程浩接著搭檔同班同學柯懷勛在高男組1000公尺雙人C艇決賽中二度出賽，與臺北市另一所輕艇重點學校南港高中許晴賀／蘇柏安拚的非常激烈，但彭程浩／柯懷勛還是在最後僅僅以0.75秒差距成功摘金。
單日就摘下兩金的育成高中教練黃騰輝說：「很開心，沒想到第3天就突破紀錄，本校比較可惜是沒有固定自國中升上來的配合隊伍，所以選手必須四處去募集，大部份都是自高一從零開始訓練，如果能有更長時間，我相信會有更穩定的表現。」本校輕艇隊在兩年前移至學校對面的基隆河道的開放水域訓練，也解決了選手交通往返不便的困擾，「選手只要跑步10幾分鐘就可以到，幫我們的訓練省下了不少時間，應該也是本校輕艇可以有突破的原因之一。」黃騰輝說。
而在去年全中運摘下4金的臺北市輕艇名校南港高中，靠著高一生新人王謝家承在1000公尺單人K艇決賽中，在最後加速以3分44秒31摘金，連同去年全中運國男組已經完成個人「2連霸」，他說：「賽前就已經制定於最後750公尺再衝的策略，我對自己有信心，可以靠著最後加速獲勝。」
上屆4金的南港高中，因為3金得主葉祐廷及2金簡楷勳都已經畢業，高一生謝家承必須早早扛起隊上「一哥」的重任，他說：「本來是沒什麼壓力，但昨天賽前突然很緊張，晚上9點多躺下去，一直到10點多才睡著。」南港高中教練余鑑紘說：「很滿意，謝家承前500公尺已經比前一天更快一點，最後300公尺更是不斷加速，有完全表現出平常訓練的節奏，戰術執行的很完整，這面金牌實至名歸！」