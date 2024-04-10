全中運／松山家商高男團跆拳道品勢完成3連霸　北市收7金、大豐收

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張瀚文教練表示，三位學生都很優秀，最重要的是懂得「自律」，並且知道未來的目標是什麼。教練的職責除了指導技術，也會和學生充份溝通，了解他們的目標後就全力協助達成。擔任外聘教練的她將前往中信學院執教，三位愛徒也已接受該校提供的優惠，如免學雜費、每月零用金等，最重要的是可以學習其他專業知識，如運動科學、防護、心理分析，甚至是財經、金融、管理、AI人工智慧等，未來即使離開運動場也能另闢職涯，創造不同人生。
談到完成3連霸的原因，張瀚文笑說，除了技術精進，她曾約法三章，學生如果受傷、有情緒一定要說清楚，絕對不能隱瞞，這會影響訓練；還有暫時不交女友，先專心練習，等上大學再談感情。關於最後一點她尊重孩子們的決定，都同意了她自會傾囊相授，最重要的是讓他們學會自律與尊重。
臺北市各校品勢實力堅強，龍山國中在男女雙人賽完成自109年起5連霸。謝忞祐去年和林暐庭搭檔摘金，林暐庭畢業後他改與陳璿聯手，擊敗隊友林冠佑/蔡語嫣，個人連兩屆摘金，並助龍山完成5連霸。國女組團體賽則由蔡語嫣/陳璿/陳敏慧出馬，完成3連霸。
國男組個人賽龍山國中囊括金、銀、銅牌，林冠佑在金牌戰小勝隊友施卓冶，稍早4強賽林冠佑擊敗隊友劉冠甫。國男組團體賽和個人賽去年龍山均未能奪金，今年一箭雙鵰，揚眉吐氣！