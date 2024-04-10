影／大谷翔平又開轟了！賽前告白妻子大爆發　本季第3轟出爐

全中運／松山家商高男團跆拳道品勢完成3連霸　北市收7金、大豐收

▲育成高中拿下高女組團體金牌，林暐庭（右）升高中首金。（圖／全中運提供）
▲育成高中拿下高女組團體金牌，林暐庭（右）升高中首金。（圖／全中運提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會跆拳道於臺北市立大學天母校區體育館，進行國、高中組品勢決賽，共有10金出爐。臺北市松山家商完成高男組團體「3連霸」，蔡和軒、王敘帆、王敘名從高一起接受前國手張瀚文教練指導，師徒四人合力完成「3連霸」壯舉，暑假過後也將一起前進中信金融學院，延續師徒緣。臺北市各校合力留下7金，超越上屆的6金，龍山國中包辦4金、松山家商2金、育成高中1金。
 

我是廣告 請繼續往下閱讀
松山家商蔡和軒、王敘帆除了完成團體賽3連霸，個人賽兩人還捉對廝殺，蔡和軒略勝一籌，完成2連霸，王敘帆銀牌。賽後兩人開心相互慶賀，並擁抱張瀚文教練感謝其教導。三人從龍山國中開始搭檔，曾拿下110年國男組團體金牌，接下來也將一起進入中信金融學院。蔡和軒表示：「很開心和好夥伴一起奮鬥，接下來還有很長的路要走，也要請教練繼續費心。」王敘名、王敘帆是雙胞胎兄弟，異口同聲說：「很高興為全中運生涯劃上完美句點。」

張瀚文教練表示，三位學生都很優秀，最重要的是懂得「自律」，並且知道未來的目標是什麼。教練的職責除了指導技術，也會和學生充份溝通，了解他們的目標後就全力協助達成。擔任外聘教練的她將前往中信學院執教，三位愛徒也已接受該校提供的優惠，如免學雜費、每月零用金等，最重要的是可以學習其他專業知識，如運動科學、防護、心理分析，甚至是財經、金融、管理、AI人工智慧等，未來即使離開運動場也能另闢職涯，創造不同人生。

談到完成3連霸的原因，張瀚文笑說，除了技術精進，她曾約法三章，學生如果受傷、有情緒一定要說清楚，絕對不能隱瞞，這會影響訓練；還有暫時不交女友，先專心練習，等上大學再談感情。關於最後一點她尊重孩子們的決定，都同意了她自會傾囊相授，最重要的是讓他們學會自律與尊重。

臺北市各校品勢實力堅強，龍山國中在男女雙人賽完成自109年起5連霸。謝忞祐去年和林暐庭搭檔摘金，林暐庭畢業後他改與陳璿聯手，擊敗隊友林冠佑/蔡語嫣，個人連兩屆摘金，並助龍山完成5連霸。國女組團體賽則由蔡語嫣/陳璿/陳敏慧出馬，完成3連霸。

國男組個人賽龍山國中囊括金、銀、銅牌，林冠佑在金牌戰小勝隊友施卓冶，稍早4強賽林冠佑擊敗隊友劉冠甫。國男組團體賽和個人賽去年龍山均未能奪金，今年一箭雙鵰，揚眉吐氣！

全中運／輕艇細雨中決勝負　育成、南港兩高中聯手為北市包辦3金

全中運／南港高中3人預賽第一奔決賽　金牌製造機謝家承鞏固王位

全中運／跆拳道品勢登場　林暐庭當高中生、瞄準連三屆全中運金牌

全中運／輕艇頒出8金　羅商小將吳亭儀展現恐怖宰制力、連4年全勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞