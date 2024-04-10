紅襪隊拉警報！「故事哥」Trevor Story左肩手術 本季提前報銷
美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊今（10）日在主場開幕戰介紹球員出場，紅襪隊棒球事務總裁Craig Breslow表示，「故事哥」Trevor Story因左肩骨折，進行手術，提前整季報銷，這也為紅襪隊帶來壞消息，加上紅襪隊投手Nick Pivetta也因手肘受傷，都進入傷兵名單，而Trevor Story去年才因傷回歸，沒想到今年直接宣佈整季報銷，雖然他仍出席開幕戰活動，但紅襪隊球迷仍相當失望。
記者吳政紘/綜合報導
Trevor Story今年31歲，這次手術讓他可能要缺席6個月之久，可以說是已經整季報銷，紅襪隊上週把他放在傷兵名單，因為他的左肩有脫臼狀況，原因是在之前7日跟天使隊比賽中，他跟Mike Trout 發生碰撞。
Trevor Story去年在大聯盟也才出賽43場，3轟，比台灣好手張育成39場出賽多，但張育成還有6發全壘打，兩人狀況不太一樣。
Brennan Bernardino也將從3A被叫上大聯盟，以頂替Nick Pivetta的先發位置，但這對紅襪隊來說，都很傷。
紅襪隊經過一開季的10場客場之旅後，回到美東，主場芬威球場開季，紅襪隊將出戰金鶯隊，Trevor Story則是今年只出賽8場，打擊率2成26，而紅襪隊在2022年跟他簽下6年1.4億美元大約，看來這份合約不太符合實際身價。
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