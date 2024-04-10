曾為昔閣揆賴清德擋子彈　黃揚明舉實例：卓榮泰「先發」不意外

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有謝系「大師兄」稱號的卓榮泰，堪稱民進黨幕僚世代的元老級人物，從謝長廷議員助理、台北市議員、立委、總統府副祕書長、行政院發言人、行政院祕書長、民進黨副祕書長、祕書長到黨主席，黨政歷練完整，被認為是具有協調力的資深政治人物。
黃揚明舉例，卓榮泰能進入賴清德信任圈，可以回顧這起歷史事件：
2018年11月24日，民進黨在九合一選戰中大敗，蔡英文請辭黨主席。選後第3天，時任行政院長的賴清德到立法院針對普悠瑪出軌事故進行專案報告並備詢，而第二位登場質詢的時任民進黨立委段宜康，卻完全不針對當天議題發言，花了20分鐘抨擊賴團隊沒有檢討、公投未盡全力捍衛等，甚至一度拍桌怒嗆、重砲批評：「我們不敢承認自己是做不到的，我們跟韓國瑜有什麼不同呢？」
當天下午，時任行政院祕書長的卓榮泰主動通知媒體要對段宜康的質詢受訪回應。一向態度溫和的卓榮泰，難得對自己人繃著臉反擊。他說，段宜康對賴清德質詢的態度，「我們完全無法接受」，「這種似是而非的論調，不能讓它積非成是」、「如果這是黨的認同結果，那我就請段委員你出來選黨主席！」黃揚明說，卓榮泰不僅為賴清德擋子彈，還單挑新系大咖，進入賴信任圈就不意外。
黃揚明表示，在那民進黨最低潮的時刻，最後段宜康當然沒有出來選黨主席，出來選且選上的是卓榮泰。而且，2019年3月18日賴清德登記參加總統黨內初選後，卓榮泰主持的黨中央，一路被挺英人馬視為「挺賴」，而被不少人視為眼中釘。這些歷史雖然都過去了，但在卓榮泰即將接任閣揆的時刻，格外值得玩味。