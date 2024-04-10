取代風暴襲來？日本被AI「搶工作」比例亞洲最高 香港居第2
近年來，人工智慧（AI）熱潮席捲全球，不少企業相繼推出AI相關業務，以減少人力支出，但專家擔憂未來可能會有許多工作崗位遭取代。最新數據顯示，日本將是亞洲14個國家及地區中，被AI取代職位比例最多的國家，香港位居第二。
國際中心徐筱晴／綜合報導
外媒報導，「東盟10加3宏觀經濟研究辦公室」（ASEAN+3 Macroeconomic Research Office，AMRO）比較了東協成員國、中國、香港、日本及韓國數據後表示，初步推估日本將有14.4%的職位被AI自動化取代，被取代的職位中又以重複性工作為主的工種比例最高。
AMRO報告稱指出，日本重複性工作職位佔比多達20%，，遠高其他國家及地區的1至12%。估算顯示，位居第二的香港重複性工作也相對高，有9.5%職位可由AI取代。韓國則以9.1%位居第三。反之，寮國及越南的有關職位較少，可能被AI取代的工作不到2%。
新加坡為因AI有望增加職位比例最高的國家及地區，多達26%，汶萊與馬來西亞緊隨其後。反之，日本僅9.2%排名第8，香港亦排第5。中國在被AI取代及創造職位中，同樣預計為東盟10加3與香港中排名靠後。
AMRO也預期，生成式AI應用有助於帶動職位創造，數量也可能會超過被取代的職位。不過各國政府仍有必要為可能受影響民眾提出政策援助，加強培訓及能力協助相關人士再次投身職場。