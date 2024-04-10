朱軒洋被抓包偷吃吳卓源！逼問Cindy「要不要分手」想要無縫換乘
新生代演員朱軒洋2日被周刊爆出，趁正牌女友Cindy出國時，偷吃「鄉民老婆」吳卓源（Julia），女方坐在男方大腿上，親密的模樣全被拍。據悉，Cindy得知後從未得到兩人的一句道歉，甚至朱軒洋在新聞將爆出的前一日，逼問Cindy「妳要不要分手？妳要不要分手？」貌似想呈現「無縫換乘」的假象。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，朱軒洋在新聞爆出前天，趁著Cindy不在，連夜搬出她家，避開兩人面對面對質的機會。據悉，Cindy曾向友人訴苦「其實我（Cindy）最想說的是，一個25歲（朱軒洋）說自己太年輕、一個29歲（吳卓源）把自己的錯都推到男方身上，事發至此兩位好像都不願意為自己的錯誤跟當事人我道歉，我很好奇他們是什麼心情？」
而朱軒洋在得知劈腿將被爆出的前一日，打給Cindy告知此事，第一句話就逼問女方「妳要不要分手？妳要不要分手？」貌似想呈現「無縫換乘」的假象，Cindy氣到掛掉電話，後續朱軒洋再打，她都拒接。報導曝光後，Cindy傳訊息聯繫朱軒洋，男方毫無回應，兩人正式分手、斷聯，結束5年多的感情。
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