人妻早上6點「常打卡在小北百貨」！解釋全笑噴　最強優勢撐30年

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也有不少家長分享經驗「好幾次早上6點跑到小北百貨去買東西，跳繩、圓規、蠟筆、水彩都買過，小孩真的很容易忘東忘西」、「我家小朋友也是都愛拖到最後一刻，晚上11點跟你說隔天要帶抹布、水彩什麼的，都殺去小北百貨買」、「看來家長都有早上去小北百貨的經驗，我都會先暴走罵完小孩，再去小北幫他買」、「支持小北百貨繼續24小時營業！真的太方便了」。
小北百貨開30年屹立不搖！爸媽救星獲封「台版唐吉訶德」
五金雜貨商場「小北百貨」創立於民國83年，目前已經邁入30年的歷史，主要販售的商品非常廣泛，從生活百貨、家庭五金、文具用品等等都有賣，其最大特色就是店家「24小時營業」，民眾隨時隨地有任何需求幾乎都可以在小北百貨當中購買到，尤其像是小孩常缺的文具、運動用品等，在小北百貨都能購入。
過去專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾聊過小北百貨，雪倫提到：「小北百貨其實是隱藏霸主，比較會進一些在地的品牌，不是那種國際大牌，這樣不但可以維持一定利潤，也能保持平價」，除此之外，小北百貨販售的商品大多都是放好幾年不會壞的商品，銷貨相對沒有壓力，雪倫說：「這特色其實也與小北老闆的喜好有關，因為小北百貨的老闆過去是賣海鮮的，但海鮮都是一天就壞了，所以老闆現在比較喜歡不會壞的東西」。