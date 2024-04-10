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人妻早上6點「常打卡在小北百貨」！解釋全笑噴　最強優勢撐30年

▲近日有人妻分享自己早上6點就衝到小北百貨打卡，讓大批家長掀起共鳴，解釋超爆笑。（圖/小北百貨西門店臉書）
▲近日有人妻分享自己早上6點就衝到小北百貨打卡，讓大批家長掀起共鳴，解釋超爆笑。（圖/小北百貨西門店臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

媽媽常常早上衝到小北百貨幹嘛？近日一名人妻在臉書社團分享，表示自己一大清早6點就跑到小北百貨去報到，結果照片曝光後之後，引爆許多家長的共鳴，表示「小北百貨真的是爸媽的救星，能撐30年真的不是沒道理」，原來是因為許多小孩都到所有店家關門才想起「.....媽媽學校說明天要帶XX」，讓大批爸媽都非常頭痛。

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一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一家小北百貨門口的照片表示「早晨6時30分的小北百貨，當過爸媽的應該都懂....」短短的文字卻釣出大批家長有共鳴「一看就知道，小朋友又晚講學校要帶什麼了」、「小北百貨開24小時真的是爸媽神隊友.....」、「我已經感謝小北百貨好幾次了，支持優良24小時營業的企業」。

▲人妻心累早上6時30分就到小北百貨報到，其原因就是小孩太晚講「學校要帶什麼東西」，早上緊急殺來採買。（圖/爆廢1公社）
▲人妻心累早上6時30分就到小北百貨報到，其原因就是小孩太晚講「學校要帶什麼東西」，早上緊急殺來採買。（圖/爆廢1公社）
也有不少家長分享經驗「好幾次早上6點跑到小北百貨去買東西，跳繩、圓規、蠟筆、水彩都買過，小孩真的很容易忘東忘西」、「我家小朋友也是都愛拖到最後一刻，晚上11點跟你說隔天要帶抹布、水彩什麼的，都殺去小北百貨買」、「看來家長都有早上去小北百貨的經驗，我都會先暴走罵完小孩，再去小北幫他買」、「支持小北百貨繼續24小時營業！真的太方便了」。

小北百貨開30年屹立不搖！爸媽救星獲封「台版唐吉訶德」

五金雜貨商場「小北百貨」創立於民國83年，目前已經邁入30年的歷史，主要販售的商品非常廣泛，從生活百貨、家庭五金、文具用品等等都有賣，其最大特色就是店家「24小時營業」，民眾隨時隨地有任何需求幾乎都可以在小北百貨當中購買到，尤其像是小孩常缺的文具、運動用品等，在小北百貨都能購入。

過去專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾聊過小北百貨，雪倫提到：「小北百貨其實是隱藏霸主，比較會進一些在地的品牌，不是那種國際大牌，這樣不但可以維持一定利潤，也能保持平價」，除此之外，小北百貨販售的商品大多都是放好幾年不會壞的商品，銷貨相對沒有壓力，雪倫說：「這特色其實也與小北老闆的喜好有關，因為小北百貨的老闆過去是賣海鮮的，但海鮮都是一天就壞了，所以老闆現在比較喜歡不會壞的東西」。

▲小北百貨24小時營業成為最大特色，從日常生活用品到家庭五金、文具運動用品通通都有賣。（圖/小北百貨西門店）
▲小北百貨24小時營業成為最大特色，從日常生活用品到家庭五金、文具運動用品通通都有賣。（圖/小北百貨西門店）

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