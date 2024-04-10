傳奇人物施明德病逝近百日未下葬 傳家屬低調決定4月底火化安厝
前民進黨主席施明德1月15日因肝癌病逝，享壽83歲，但辭世迄今已近百日，卻還未下葬。由於施明德是傳奇政治人物，他的後事曾引發民進黨內討論，前民進黨主席許信良甚至倡議舉辦國葬。根據《鏡週刊》報導，施明德妻女決定低調辦理後事，不設靈堂、不辦公祭，在家停靈百日後，預計於4月底火化。
記者陳宜加／台北報導
根據《鏡週刊》報導，施明德早年投身黨外運動，曾3度入獄、坐牢逾25年，是美麗島事件最著名的受難者之一；民進黨創黨後，他曾任主席，後宣布退黨，2006年發動紅衫軍倒扁運動，許多昔日同志與其決裂。
施明德去年底因肝腫瘤在台北榮總接受電燒治療，引發嚴重併發症，病況雖一度回穩，最後仍不幸病逝。施明德過世後，不少親友前往致哀，後事卻始終沒有明確資訊。根據《鏡週刊》報導，施明德妻女決定低調辦理後事，不設靈堂、不辦公祭，在家停靈百日後，預計於4月底火化。
根據《鏡週刊》報導，施明德在世時對生死豁達，早已交代後事處理應以簡樸、低調為主，不發訃聞、不設靈堂、不辦公祭、不舉辦追思會及音樂會，待百日後擇期火化，骨灰將安厝家中，像他生前一樣與妻女共同生活。