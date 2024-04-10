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歷來在日最大投資！微軟將砸930億　助日本發展AI與雲端運算

▲微軟宣布將於2025年以前投資29億美元建制日本資料中心。（圖／美聯社／達志影像）
▲微軟宣布將於2025年以前投資29億美元建制日本資料中心。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

全球軟體巨擘微軟（Microsoft）支持的OpenAI於2022年發布了生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT之後，在全球掀起了AI熱潮，對大型語言模型的需求也不斷上升。微軟總裁史密斯（Brad Smith）向《日經亞洲》表示，將於2025年以前投資29億美元（約台幣930億元）擴大在當地的雲端以及人工智慧的基礎設施，，創下其在日本的最大投資金額。

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根據《日經亞洲》報導，微軟總裁史密斯在接受《日經亞洲》專訪時表示，將在2025年之前，投資29億美元建制日本資料中心，以回應日本政府推動人工智慧運算能力的努力。這是微軟在日本46年營運歷史中最大規模的投資。

在日本首相岸田文雄訪美之際，微軟將在未來幾個小時內宣布其投資計畫。

史密斯表示，運用人工智慧以及提升國內人工智慧能力的投資已經成為世界各國政府的「重要國家優先政策」。

微軟將在日本東部和西部的兩座現有的資料中心安裝先進的AI半導體。另外，該公司還計劃在日本宣布一項與人工智慧相關的再培訓計劃，在3年內培訓300萬名工人；並在東京設立一個新實驗室，從事機器人和人工智慧的研發。

史密斯表示，「日本經濟各個層面的競爭力將視運用AI的程度而定 。」他補充稱，即使一個國家人口正在減少，人工智慧對於維持生產力成長至關重要。

微軟亞洲研究院（MSRA）將負責成立機器人技術和AI研發的實驗室，並提供15億日圓的經費給東京大學以及慶應義塾大學和美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）合作單位，作為未來五年的研究計畫經費。

除此之外，微軟也將與日本政府合作，提升國內網路安全韌性。

在網路安全及隱私等疑慮之下，越來越多國家政府日益維護各自的「資訊主權」，主張各國資訊應歸國內單位管理。

由於日本政府對國內資訊傳輸海外、儲存在海外的資料中心感到憂慮，正透過各種方法增加本地AI運算能力。日本政府目前已經禁止個資轉移到海外資料中心，刺激雲端服務公司如亞馬遜AWS和Google，相繼宣布在該國投資資料中心。

近來歐洲議會通過法案，管制AI使用，並加強對大企業的監管。由於日本是2023七大工業國集團（G7）峰會的主席國，主導「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）會議，史密斯期許日本政府能協助整合各成員國在發展AI相關法規方面的成果。

史密斯表示，「從我們觀點來看，這類的投資和我們所見到政府本身的角色非常契合。」

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