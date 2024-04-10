李多慧「以解約要脅」味全龍火大嗆法院見！雙隊長風波內幕曝光
南韓啦啦隊女神李多慧，來台後人氣飆升，今年從樂天桃猿跳槽至味全龍，成為「小龍女」，並在3月22日的官宣文中，自行宣布接任小龍女隊長。不過，味全龍早就屬意讓小映當隊長，李多慧便表示若不讓她當隊長就要解約，味全龍也回應「那我們法院見」，最後為了避免官司麻煩，李多慧才以官宣文自行升級，味全龍也來不及阻止，只好對外宣稱李多慧是「Captain」。
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，味全龍3月8日舉辦開季記者會，宣布由小映接下隊長一職，但3月22日時，李多慧搶在球團官宣跳槽文之前，自行發文宣布「在這次的小龍女裡我會以隊長的身分，帶著大家前進」，還稱轉隊原因為當隊長是她一直以來的夢想。李多慧的舉動讓味全龍出現隊長「鬧雙胞」局面，小映看到後，在Threads上發文「我不知道」，但之後立刻刪除，引發外界聯想。
據悉，味全龍一直都屬意小映當隊長，懷有「隊長夢」的李多慧在簽約後，不斷要求想當隊長，味全龍不同意，李多慧便以「解約」要脅，味全龍也火大回嗆「那我們法院見」。李多慧疑似不想染上官司麻煩，便不再執著，轉頭卻在IG上自行發文宣稱擔任隊長，而味全龍在她發文前1小時才知道這件事，無奈之下只好對外宣稱李多慧是「Captain」，並說李多慧與小映在定位上有所不同，希望帶給球迷不同的感受。
李多慧4日在台北舉辦見面會時，被問到雙隊長風波，她表示其實這些報導她都有一一看過，也讓她感到很傷心，「怎麼會這樣！」並希望大家「不要對我有任何誤會！會把最好的一面呈現給大家。」
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