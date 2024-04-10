MLB／前道奇Julio Urias家暴案！面臨5項指控 回大聯盟遙遙無期
隨著美國職棒大聯盟（MLB)已經開季，前洛杉磯道奇家暴左投Julio Urias至今仍未找到新工作，在今（10）日美媒《洛杉磯時報》透露，「Julio Urias對妻子Daisy疑似有家暴行為，被洛杉磯法院指控這5項罪名成立，將在5月進行審判。」目前Julio Urias為自由球員，若有意簽下他的球隊，也都在等待法院的最終判決，若最終有罪定讞，Julio Urias的大聯盟生涯恐劃下句點。
記者張志宇/綜合報導
日前根據《ESPN》指出，Julio Urías此次家暴行為，是在一次觀賞完MLS (美國職業足球大聯盟)比賽後，在洛杉磯BMO體育場外與老婆發身口角，且警方已掌握相關影片做為證據，更有相關目擊者與證人。
根據《洛杉磯時報》表示，洛杉磯高等法院指控包含1項襲擊、1項非法監禁、1項傷害、2項涉及約會關係的家暴等5項輕罪，預計將在5月2日進行審判，大聯盟官方將等到檢察官作出判決後才會決定是否要將他禁賽。
這是家暴案，已經是Julio Urías生涯二度再犯，早在2019年5月就曾因涉嫌家庭暴力被捕，並被判處禁賽20場，雖當時沒遭到洛杉磯檢方起訴，但仍完成了為期52周的家庭暴力諮詢計劃。
值得一提，上賽季Julio Urías出賽21場均為先發，共繳出11勝8敗、防禦率4.60的成績，整季送出117K，大聯盟生涯至今出賽158場，其中先發122場繳出60勝25敗、防禦率3.11與710K的成績。