NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

MLB／前道奇Julio Urias家暴案！面臨5項指控　回大聯盟遙遙無期

▲道奇隊左投Julio Urías陷入家暴疑雲，至今仍無法回大聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊左投Julio Urías陷入家暴疑雲，至今仍無法回大聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著美國職棒大聯盟（MLB)已經開季，前洛杉磯道奇家暴左投Julio Urias至今仍未找到新工作，在今（10）日美媒《洛杉磯時報》透露，「Julio Urias對妻子Daisy疑似有家暴行為，被洛杉磯法院指控這5項罪名成立，將在5月進行審判。」目前Julio Urias為自由球員，若有意簽下他的球隊，也都在等待法院的最終判決，若最終有罪定讞，Julio Urias的大聯盟生涯恐劃下句點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前根據《ESPN》指出，Julio Urías此次家暴行為，是在一次觀賞完MLS (美國職業足球大聯盟)比賽後，在洛杉磯BMO體育場外與老婆發身口角，且警方已掌握相關影片做為證據，更有相關目擊者與證人。

根據《洛杉磯時報》表示，洛杉磯高等法院指控包含1項襲擊、1項非法監禁、1項傷害、2項涉及約會關係的家暴等5項輕罪，預計將在5月2日進行審判，大聯盟官方將等到檢察官作出判決後才會決定是否要將他禁賽。

這是家暴案，已經是Julio Urías生涯二度再犯，早在2019年5月就曾因涉嫌家庭暴力被捕，並被判處禁賽20場，雖當時沒遭到洛杉磯檢方起訴，但仍完成了為期52周的家庭暴力諮詢計劃。

▲洛杉磯道奇投手Julio Urias上季因二度家暴遭禁賽，恐難難重返大聯盟仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇投手Julio Urias上季因二度家暴遭禁賽，恐難難重返大聯盟仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）
值得一提，上賽季Julio Urías出賽21場均為先發，共繳出11勝8敗、防禦率4.60的成績，整季送出117K，大聯盟生涯至今出賽158場，其中先發122場繳出60勝25敗、防禦率3.11與710K的成績。

MLB／前道奇左投Urias家暴案可望獲得輕判　重返大聯盟仍是未知數

大谷翔平連4場狂敲安！道奇教頭透露「打擊機制」是手感回溫關鍵

山本由伸「溜溜曲球」太變態！打者連揮3空棒吞K　道奇教頭讚藝術

今永昇太真的超威！三振大谷翔平　4局又飆3K助小熊以8:1擊敗道奇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞