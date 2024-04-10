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今起開喝！7-11厚乳拿鐵「買1送1喝法」　美式、黑糖珍奶也買2送1

▲今（10）日7-11全新咖啡優惠開跑，APP行動隨時取寄杯組合4杯75折，購買指定組合贈送好友，可獲得「厚乳拿鐵買1送1」專屬賣場連結。（圖／業者提供）
▲今（10）日7-11全新咖啡優惠開跑，APP行動隨時取寄杯組合4杯75折，購買指定組合贈送好友，可獲得「厚乳拿鐵買1送1」專屬賣場連結。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（10）日7-11全新咖啡優惠開跑，APP行動隨時取寄杯組合4杯75折，購買指定組合贈送好友，可獲得「厚乳拿鐵買1送1」專屬賣場連結；LINE送禮也有隱藏咖啡優惠，包括7-11美式、拿鐵5杯7折外，還有經典可可、黑糖珍珠奶茶買2送1，除了送禮也能拿來自用，寄杯存在LINE同樣可以慢慢喝。全家則有私品茶優惠倒數最後一天，包括40元、50元、65元系列都有買2送1優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜4月8日起至4月12日
◾特大美式買6送3，6.7折，原價60元、特價40元
◾特大拿鐵買6送3，5.7折，原價70元、特價47元
◾中杯精品美式／拿鐵買6送3，6.6折，原價90元、特價60元
◾風味系列指定冰飲，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／脆酷摩卡／可可歐蕾買6送3，6.7折，原價55元、特價37元

▲7-11 APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月10日起至5月31日
購買以下指定咖啡「轉贈」好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場
◾大杯美式4杯135元，7.5折，原價45元、特價34元
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折，原價55元、特價42元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯185元，7.5折，原價60元、特價47元
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折，原價35元、特價27元
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折，原價80元、特價60元
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折，原價90元、特價68元

▲（圖／7-11提供）
▲7-11將於4月10日開跑4杯寄杯優惠，4杯大美式145元，4杯大杯拿鐵168元。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用

◾西西里風味檸檬氣泡咖啡特大杯買2送1，6.7折原價80元、特價53元🔎點此購買
◾To b. by agnès b.經典冰可可買2送1，6.7折原價99元、特價66元🔎點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶大杯買2送1，6.7折原價60元、特價40元🔎點此購買
◾熱純奶茶5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾冰純奶茶5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾冰濃萃美式5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾熱濃萃美式5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾冰濃萃拿鐵5杯7折，原價60元、特價42元🔎點此購買
◾熱濃萃拿鐵5杯7折，原價60元、特價42元🔎點此購買

▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。（圖／翻攝自APP）
▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。（圖／翻攝自APP）
🟡全家便利商店

📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲全家嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
📍APP｜4月8日至4月10日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／全家提供）
▲4月8日起「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／全家提供）

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